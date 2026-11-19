Toate discuțiile despre război, pace, petrol sau arme nucleare au loc la mese la care așezarea spune mai multe decât declarațiile și comunicatele de presă de după. De la masa albă de la Kremlin, unde președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a ținut pe omologul său francez, Emmanuel Macron, la șase metri distanță, până la masa rotundă cu diametrul de aproximativ 4 metri de la Shenzhen, unde Vladimir Putin, liderul chinez Xi Jinping și președintele SUA, Donald Trump, au stat la distanță egală unul de altul, mobilierul diplomatic a devenit cea mai sinceră hartă a puterii. Pentru Europa, distanța la care stă la masa negocierilor a devenit cea mai mică problemă, pentru că a ajuns să nu mai prindă un scaun la discuțiile importante.

Shenzhen, masa egalității. Cum și-a primit gazda Xi Jinping oaspeții

Joi, 19 noiembrie, în sala de ceremonii a vilei Kylin din Shenzhen, Xi Jinping, Vladimir Putin și Donald Trump s-au așezat la o masă rotundă din lemn, fără un loc de cinste „în capul” ei. Întâlnirea, prima de acest fel dintre cei trei lideri, a durat aproximativ o oră și jumătate. Masa rotundă reprezintă cea mai veche formulă diplomatică a egalității: nimeni nu prezidează și nimeni nu stă la margine.

Totuși, la o masă rotundă ierarhia nu dispare, ci se mută. Xi Jinping a stat la mijloc, din postura de gazdă. Vladimir Putin a ocupat locul din dreapta lui, poziția pe care protocolul o rezervă celui mai onorat oaspete, în timp ce Donald Trump s-a așezat în stânga. Agenția rusă TASS a subliniat acest detaliu, preluat rapid și de presa internațională.

Vila nu a fost aleasă la întâmplare. Clădirea a fost construită pentru oficialii chinezi care pregăteau preluarea Hong Kongului, în 1997, și a găzduit de-a lungul timpului oaspeți precum fostul lider nord-coreean Kim Jong-il. A funcționat ca un loc de trecere spre o lume nouă, iar Beijingul a decis să o folosească din nou exact cu această simbolistică.

La finalul discuțiilor, cei trei lideri au anunțat o „declarație de pace” în patru puncte: un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat, vor exista negocieri privind reducerea riscurilor nucleare, fluxurile de energie dintre cele trei state vor rămâne stabile, iar ONU trebuie să devină mai eficientă. Subiectul Ucrainei a fost în mare parte ocolit, însă războiul dintre SUA și Iran, aflat în a noua lună, s-a aflat pe agenda discuțiilor.

Masa care anunța distanțarea față de Europa

Pentru a înțelege această reașezare, trebuie să ne întoarcem cu aproape cinci ani în urmă, la Moscova.

Pe 7 februarie 2022, cu două săptămâni și jumătate înainte de invazia din Ucraina, celebra masă lungă de la Kremlin îl avea ca oaspete pe președintele Franței, Emmanuel Macron. Acesta a fost așezat la un capăt al mesei albe, iar Vladimir Putin la celălalt. Kremlinul a confirmat oficial distanța: aproximativ șase metri. Explicația invocată a fost una sanitară, după ce Macron refuzase testul COVID efectuat de medicii ruși. Un apropiat al liderului de la Élysée a declarat ulterior pentru Reuters că Parisul nu a dorit ca serviciile ruse să obțină ADN-ul președintelui francez. Dincolo de pretext, fotografia transmitea un mesaj clar despre ruptura politică.

În schimb, Xi Jinping, președintele Chinei a avut parte de cu totul alt tratament din partea lui Putin. În martie 2023, când a vizitat Kremlinul la doar câteva zile după ce Curtea Penală Internațională emisese un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin; masa lungă a dispărut complet. Cei doi lideri au discutat într-un birou, la o masă mică, s-au adresat unul altuia cu apelativul „dragă prietene” și au participat la o cină cu șapte feluri de mâncare. Diferența de statut dintre Emmanuel Macron și Xi Jinping nu s-a măsurat în declarații, ci în metri.

Europa, înghesuită pe scaunele din fața Biroului Oval

Dacă în 2022, la Kremlin, liderii europeni stăteau măcar la capătul mesei, trei ani mai târziu au ajuns să nu mai aibă masa de negocieri la care să stea. Pe 18 august 2025, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit la Casa Albă împreună cu șapte lideri europeni. Printre ei se aflau premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Imaginea care a rămas din acea zi este cea din Biroul Oval. Donald Trump stă în spatele biroului, cu steagurile militare americane în spate, iar liderii europeni sunt așezați pe scaune îngrămădite și aliniate în fața lui, ca elevii în fața catedrei. Nu există nicio masă între ei și nicio poziție de egalitate, ci doar un singur loc din care se conduce discuția. Europenii au plecat cu promisiunea unor garanții de securitate, fără niciun document semnat.

Ce arată, în realitate, geografia meselor diplomatice

Privite împreună, imaginile ultimilor patru ani descriu o realitate pe care comunicatele oficiale o evită. Distanța fizică dintre lideri s-a micșorat, dar nu pentru că tensiunile au dispărut. Masa de șase metri de la Kremlin a exprimat refuzul Moscovei de a negocia cu Occidentul. Masa rotundă de la Shenzhen consfințește revenirea Rusiei la același nivel cu Washingtonul, sub patronajul Beijingului. Între timp, Europa, prezentă odinioară la capătul mesei de la Moscova, a rămas fără scaun.

Centrul mesei a devenit principala miză diplomatică — fie că a fost ocupat de China, Turcia, Pakistan, Qatar sau Statele Unite —, pentru că mediatorul își consolidează influența chiar și atunci când acordurile se destramă. Totodată, înțelegerile de pace au ajuns să fie parafate tot mai des în absența combatanților direcți, iar masa rotundă rămâne o convenție optică: chiar și fără colțuri, cineva stă la mijloc, iar altcineva primește locul de onoare.