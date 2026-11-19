Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a anunțat, într-o postare publicată pe rețelele sociale, încetarea contractului de muncă al regizorului Felix Alexa.

„În urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Teatrul Național «I.L.Caragiale» București face următoarea precizare: începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”, a transmis TNB într-o postare pe Facebook.

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Angajarea regizorului la Teatrul Național București a provocat reacții în lumea teatrului, în contextul unor acuzații de hărțuire și comportament abuziv formulate de foste studente și colaboratoare.

De asemenea, doi actori au renunțat la colaborarea cu instituția teatrală, un regizor i-a cerut demisia managerului Ada Hausvarter în semn de protest față de situație, iar mai mult de 2.000 de oameni au semnat o petiție prin care solicitau rezolvarea acestei crize.

Felix Alexa a respins acuzațiile, pe care le-a calificat drept mincinoase. Pe 11 noiembrie, regizorul a criticat public persoanele care au contestat angajarea sa.

Repetițiile spectacolului regizat de Alexa au fost suspendate după ce Ministerul Culturii a cerut explicații conducerii teatrului

Anterior, Teatrul Național București anunțase suspendarea temporară a repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, de Molière, regizat de Felix Alexa, în urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Culturii.

„Teatrul Național «I.L. Caragiale» din București a decis, având în vedere și întrevederea cu reprezentanții Ministerului Culturii, suspendarea repetițiilor spectacolului «Tartuffe», ca măsură de organizare a activității, până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului”, a anunțat TNB pe 10 noiembrie.

Pe 9 noiembrie, reprezentanții Ministerului Culturii s-au întâlnit cu managerul TNB, Ada Lupu Hausvater, și și-au exprimat îngrijorarea față de acuzațiile aduse regizorului și reacțiile din lumea teatrului.

„În cadrul întrevederii (…) conducerea Ministerului Culturii și-a exprimat îngrijorarea și a solicitat clarificări privind situația creată în urma mărturiilor apărute în spațiul public și a reacțiilor generate în comunitatea teatrală. Fără a interveni în raporturile individuale de muncă sau comerciale ale instituțiilor din subordine și cu respectarea prezumției de nevinovăție, Ministerul Culturii are responsabilitatea de a veghea la menținerea unui mediu profesional sigur, bazat pe demnitate, respect reciproc și egalitate de șanse. În acest sens, ministerul verifică, în prezent, în toate instituțiile subordonate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii pe criterii de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 970/2023”, a informat ministerul într-o postare pe Facebook.

De asemenea, peste 2.500 de persoane au semnat o petiție prin care au cerut verificarea procedurii de angajare a lui Felix Alexa și a modului în care conducerea TNB a gestionat situația.

Conducerea Teatrului Național a apărat inițial imaginea regizorului

Într-un comunicat transmis la sfârșitul lunii octombrie, managerul TNB, Ada Lupu Hausvarter, și-a asumat public decizia de angajare a regizorului. Aceasta a explicat că propunerea a fost discutată în Consiliul artistic și aprobată în unanimitate de Consiliul administrativ, pe considerente profesionale.

Potrivit conducerii TNB, Felix Alexa a montat 21 de spectacole la Teatrul Național București în perioada 1991–2025. Managerul a mai susținut că repetițiile pentru „Tartuffe” se desfășuraseră până atunci într-un cadru profesionist, fără incidente semnalate.

Între timp, scandalul a continuat să ia amploare, iar regizorul și directorul onorific al TNB, Andrei Șerban, i-a cerut demisia lui Felix Alexa. Acesta a refuzat să renunțe la colaborare și a anunțat că intenționează să îi acționeze în instanță pe cei pe care îi consideră responsabili de defăimarea sa.