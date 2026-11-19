Rapperul Wiz Khalifa a scăpat definitiv de condamnarea la nouă luni de închisoare primită în România. Curtea de Apel București a rejudecat dosarul privind consumul de droguri. Artistul american, pe numele real Thomaz Cameron Jibril, va plăti o amendă penală de 9.600 de lei pentru incidentul de pe scena festivalului „Beach, Please!” din 2024.

Reamintim că în decembrie 2025, Wiz Khalifa a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la 9 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fiind găsit vinovat după ce în iulie 2024 artistul și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă.

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Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în 2024

Inițial, Tribunalul Constanța l-a condamnat pe rapper la o amendă penală de 3.600 de lei, însă DIICOT a contestat decizia. Rapperul fusese trimis în judecată în octombrie 2024 pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. Atunci, Khalifa a declarat public că nu a intenționat să jignească România și că nu va mai repeta gestul. În luna mai 2026, rapperul apărea că este dat în urmărire generală de Poliția Română.

După concertul de la Costinești, artistul fusese dus la audieri și percheziționat de polițiști și jandarmi. Asupra sa au fost găsite 18 grame de canabis. Rapperul a fost eliberat după declarații, dar DIICOT i-a deschis dosar penal.

Curtea de Apel Bucureşti i-a anulat condamnarea rapperului

Wiz Khalifa a avut mai mult noroc la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă care, în primă fază, i-a anulat condamnarea şi, la rejudecarea apelului, a decis joi ca rapperul să achite o amendă penală de 9.600 de lei, decizia fiind definitivă.

Acum, artistul american poate să suțină concerte din nou în Europa după ce, în luna iunie a acestui an, acesta a decis să-și anuleze toate concertele. Rapperul nu a dorit să călătorească fiind condamnat la acel moment în România. Artistul a spus că „Cearta cu legea este încă în desfășurare” și a transmis că va călători „când nu se va mai încerca să fie băgat la pușcărie”.