Într-un articol din numărul special de sfârșit de an al revistei, mai precis pe 13 noiembrie 2025, The Economist pare să fi anticipat câteva dintre evenimentele de mare impact care s-au petrecut în anul 2026.

Andrew Rae a proiectat coperta „Lumea în 2026”, dominată de nuanțe de roșu, albastru, alb și negru. Tom Standage, editor, a scris că 2026 va fi un an al incertitudinii pentru că Donald Trump a remodelat normele de lungăp durată în geopolitică, comerț și diplomație, cu repercursiuni la nivel global.

The Economist a abordat atunci zece teme pentru anul 2026:

A 250-a aniversare a Statelor Unite Deriva geopolitică într-o lume divizată între America, Rusia și China, fapt ce marchează începutul unui nou Război Rece Conflicte simultane în Fâșia Gaza, Ucraina, Sudan, Myanmar, pe lângă tensiunile din Arctica, pe orbita spațială, pe fundul mării și în spațiul cibernetic, ceea ce indică faptul că linia dintre război și pace devine tot mai neclară Creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa care încearcă să mențină America de partea NATO China lovită de deflație profită de politica „America First” a lui Trump pentru a-și spori influența globală Tarifele lui Trump Îngrijorările legate de inteligența artificială Criza climatică Campionatul Mondial de Fotbal din America, Canada și Mexic Ozempic

În copeta ilustrată este un glob (Pământul) compus din pictograme prin care se pot sesiza:

rachete de interceptare cu botul ascuțit, bombe care cad și explodează, săbii încrucișate, soldați cu lansatoare de rachete portabile

droizi patrupezi, roboți umanoizi, drone și sateliți, roboți care transportă comenzi sau dansatori

Volodimir Zelenski, Donald Trump, Giorgia Meloni, Narendra Modi, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin și Xi Jinping

o misterioasă corabie de fenicieni

mai multe baloane roșii și tortul aniversării Statelor Unite

două tancuri amplasate pe o parte și pe alta a globului

luptători de arte marțiale și fotbaliști

vaccinuri și pilule

un vas cargo dotat cu tunuri

o rachetă Starship

pumnul ridicat al lui Trump lângă tortul aniversar al SUA care este încătușat

cuburi de gheață care se topesc și o revărsare de apă

Mai mulți internauți au speculat pe X că imaginea publicată în noiembrie 2025 ar fi prevestit atacul din Venezuala de la începutul lunii ianuarie, începerea războiului dintre SUA și Iran care a dus la închiderea strâmtorii Ormuz și criza energetică globală, bombardamentele cu drone ucrainene asupra Rusiei, războiul naval intensificat în Marea Neagră, câștigarea Cupei Mondiale de către Spania, construirea arenei de luptă de lângă Casa Albă și chiar inundațiile din Nepal.

Mai mulți comentatori au scris pe platforma lui Elon Musk că jurnaliștii de la The Economist au știut de dinainte ce se va întâmpla în 2026.

Sursa Foto: The Economist