Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat și astăzi în fața Arestului Central din Capitală, pentru a 52-a noapte la rând de proteste, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Pentru a 52-a noapte la rând, zeci de persoane s-au adunat în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale.

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Ieri, 18 noiembrie, Tribunalul Ilfov a dispus plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurori în termen de 48 de ore de la comunicare. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul inculpatului Ionel Rusen.



Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

DIICOT a reacționat în cazul imaginilor din casa lui Georgescu – difuzate de Antena3

Postul de televiziune Antena 3 CNN se află în centrul unei controverse, după difuzarea unor imagini din casa lui Călin Georgescu. Imaginile au fost difuzate marți, 17 noiembrie, în emisiunea „Decisiv Prime Time”, prezentată de Cătălina Porumbel.

AUR a sesizat Parchetul General, CNA, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Avocatul Poporului, după ce Antena 3 CNN a difuzat fotografii făcute de anchetatori în locuința lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor.

DIICOT a reacționat dur, precizând că întreg dosarul a ajuns electronic la avocați în baza procedurilor obligatorii prevăzute de lege și la instanța de judecată, excluzând astfel scurgerea de informații din instituție.

Foto/Video: Oana Zvobodă