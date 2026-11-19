Președintele Rusiei a precizat joi, în cadrul unei conferințe de presă ținută după întâlnirea trilaterală cu Donald Trump și Xi Jinping, că Moscova nu intenționează să facă sacrificii pentru a construi noua arhitectură de securitate europeană. Putin a afirmat însă că este dispus să facă câteva compromisuri, pe care le consideră posibile, dar fără a ceda pozițiile sale actuale.

„Nu vom sacrifica nimic; vom căuta compromisuri. Cred că sunt perfect posibile”, a declarat Putin reporterilor la o conferință de presă care a urmat discuțiilor dintre liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei.

Liderul de la Kremlin a insistat că orice acord de pace trebuie să pornească de la situația actuală și a precizat că tentativele de a împinge Rusia înapoi din punct de vedere teritorial sunt „lipsite de sens”. De asemenea, el a declarat că revenirea la configurația de securitate din Europa de la începutul anilor 1990 nu mai este posibilă.

„Viața se schimbă și, prin urmare, revenirea la situații precum cele de la începutul anilor 1990 este aparent inutilă. La fel cum este inutil ca unii dintre partenerii noștri de negociere să caute oportunități pentru a ne împinge într-un loc de unde nu ne vom mai mișca niciodată. Mă refer, printre altele, la problemele teritoriale”, a subliniat Putin.

„Toată lumea trebuie să pornească de la realitate. Atât noi, cât și cei cu care încercăm să negociem sfârșitul tuturor crizelor, inclusiv a celei din Ucraina”, a remarcat Putin. „Compromisurile sunt, desigur, posibile. Prin urmare, știți, nu văd niciun obstacol insurmontabil în calea ajungerii la un acord. Am vorbit despre compromisuri aici. Suntem pregătiți pentru ele, pentru aceste compromisuri”, a declarat Putin.

Cu o săptămână înainte de summitul din China, oficialii ruși au conturat în urma unei conferințe la Moscova câteva direcții pentru noua „arhitectură de securitate” a Europei, așa cum o vede Kremlinul: pacte bilaterale de neagresiune cu fiecare stat european în parte, acorduri prin care părțile se angajează să nu sprijine adversarii celeilalte părți sau retragerea Alianței Nord-Atlantice pe aliniamentul din 1997. Moscova folosește extinderea NATO spre est și prezența trupelor la granițele sale drept principala „cauză profundă a conflictului” din Ucraina.