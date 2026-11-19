Consiliera PNL Adriana Ungureanu, cunoscută în Craiova ca Vivien, după numele cofetăriei sale, a fost exclusă din partid după ce i-a făcut cadou Liei Olguța Vasilescu un tort cu Târgul de Crăciun.

Lia Olguța Vasilescu și-a sărbătorit ieri ziua de naștere, împlinind vârsta de 52 de ani. Cu această ocazie, primărița Craiovei a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin intermediul căruia le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis urări.

Aceasta a distribuit și mai multe fotografii realizate în Primăria Craiova, unde apare înconjurată de numeroase buchete de flori. O surpriză spectaculoasă a fost un tort decorat în ton cu tema ediției din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova, primit în dar de la consiliera PNL Adriana Ungureanu.

De altfel, primărița i-a mulțumit public consilierei PNL pentru cadou: „Mulțumiri și cofetăriei Vivien pentru tortul cu Târgul de Crăciun!”. Pe contul de Facebook, Lia Olguța Vasilescu a postat poze atât cu tortul, cât și cu Vivien, care a venit personal la sediul primăriei să o felicite pe primăriță cu ocazia zilei de naștere.

Ce a transmis PNL într-un comunicat

Într-un comunicat de presă, reprezentanții PNL au detaliat motivele sancțiunii și poziția partidului față de activitatea acesteia în Consiliul Local Craiova.

„Biroul Politic Local al PNL Craiova a decis suspendarea din funcțiile politice a doamnei Adriana Ungureanu și retragerea sprijinului politic în cadrul Consiliului Local.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Local (BPL) al Partidului Național Liberal – Filiala Craiova a analizat activitatea politică și administrativă a consilierului local Adriana Ungureanu, adoptând decizia de a o suspenda din toate funcțiile politice deținute în cadrul organizației și de a o exclude din grupul consilierilor locali ai PNL Craiova.

Potrivit hotărârii adoptate de conducerea organizației locale, această măsură a fost luată ca urmare a încălcării repetate a prevederilor Statutului Partidului Național Liberal, în special a articolului 13, litera f) și a articolului 25, litera d), care reglementează obligațiile membrilor și ale aleșilor locali de a respecta deciziile forurilor de conducere ale partidului.

Astfel, doamna Adriana Ungureanu a refuzat în mod constant să voteze în ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu linia și deciziile stabilite împreună cu colegii din grupul consilierilor PNL.

Votul consilierilor liberali trebuie să reflecte deciziile politice asumate în cadrul organizației, iar mandatul politic obținut sub sigla PNL presupune responsabilitate, consecvență și respect față de echipa din care faci parte.

Nu putem vorbi despre o opoziție reală atunci când unii reprezentanți ai partidului aleg, în mod repetat, să se poziționeze în contradicție cu propriile decizii politice și să ofere susținere administrației PSD din Craiova.

Prin decizia adoptată astăzi, Biroul Permanent Local transmite un mesaj clar: PNL Craiova nu este și nu va fi un partener politic al PSD și nu va face jocurile administrației social-democrate.

Organizația noastră își va exercita în continuare rolul de partid de opoziție, va sancționa derapajele de la disciplina statutară și va susține o conduită politică unitară, transparentă și responsabilă în Consiliul Local Craiova”, se arată într-un comunicat al PNL.