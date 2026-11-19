Președintele USR, Dominic Fritz, pare să se fi românizat complet. Aflat joi la Buzău, unde a avut întâlniri cu reprezentanții filialei locale, cu simpatizanți și cu cetățeni din oraș, liderul USR a intrat în spiritul locului și s-a fotografiat cu un șir impresionant de covrigi de Buzău, pe care îl ține cu ambele mâini. Imaginea a fost publicată chiar de acesta pe pagina sa de Facebook.

În fotografie, Dominic Fritz apare zâmbitor, în fața unei covrigării, alături de un alt reprezentant USR. Deși vizita sa a avut o miză politică, președintele USR nu a ratat ocazia de a se bucura de unul dintre cele mai cunoscute produse locale: covrigii de Buzău.

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Dincolo de patima pentru covrigii de Buzău, Fritz a transmis și un mesaj în care a explicat de ce a ales să înceapă întâlnirile din țară cu județe în care, în opinia sa, lupta împotriva corupției este dificilă, dar în care există oameni care își doresc o administrație mai eficientă.

„Nu întâmplător am început întâlnirile prin țară tocmai cu județele în care știu că nu e ușor să te lupți cu caracatița sistemului. Dar unde sunt așa de mulți oameni de bună credință care își doresc un stat funcțional, care nu e corupt, care încurajează inițiativa privată a antreprenorilor și a oamenilor care muncesc. Oameni care de multe ori se simt intimidați”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Ce spune Fritz despre proiectele USR din județul Buzău

Liderul USR a făcut referire și la proiectele de infrastructură și investițiile pe care le atribuie miniștrilor partidului în perioada în care USR s-a aflat la guvernare. Dominic Fritz a amintit de autostrada A7 și de contribuția lui Cătălin Drulă și Radu Miruță la dezvoltarea proiectului.

„Cătălin Drulă a lansat licitația pentru Ploiești–Buzău (inaugurată anul trecut), parte din A7, iar Radu Miruţă a inclus încă 117 km din A7 în programul SAFE. Miniștrii USR au direcționat aproximativ 2 miliarde de euro din cele 7,6 miliarde alocate transporturilor prin PNRR către această autostradă”, a transmis președintele USR.

Acesta a menționat și proiectul hidrocentralei Surduc-Siriu, despre care a spus că Diana Buzoianu a reușit să îl deblocheze după aproape 40 de ani și să emită avizul de mediu. Potrivit lui Fritz, peste 160 de milioane de lei au fost alocate pentru împăduriri, apă și canalizare, colectarea deșeurilor și prevenirea inundațiilor pe râurile Slănic și Câlnău. De asemenea, liderul USR a vorbit și despre întâlnirile lui Irineu Darău cu antreprenorii locali și despre lansarea unor programe de finanțare pentru susținerea afacerilor.