Președintele american i-a luat prin surprindere pe liderii europeni adunați la Berlin în cadrul summitului „Coaliției de Voință” cu un apel telefonic chiar din Air Force One. Aflat în drum spre Statele Unite după finalizarea summitului din China, Trump a pus sub semnul întrebării continuarea ajutorului financiar și militar de miliarde de dolari acordat Ucrainei, relatează Politico.

Donald Trump a inițiat apelul de la bordul aeronavei prezidențiale imediat după plecarea din Shenzhen, China. Potrivit a patru oficiali europeni care au cunoștință despre această convorbire telefonică, Trump și-a exprimat puternic scepticismul față de alocarea a noi miliarde de dolari pentru Kiev de către statele europene.

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, care a participat alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, a adăugat: „Ne-a trimis pe mine și pe Jared aici special pentru a face parte din Coaliția Voluntarilor și ne-a dat instrucțiuni să facem tot posibilul pentru a pune capăt acestui război și a sprijini acest efort. Și ceea ce am auzit de la el în apelul de astăzi a fost că a menționat aceleași principii și celorlalți doi lideri cu care se întâlnea”.

O altă persoană prezentă în încăpere la apelul telefonic cu Trump a declarat că președintele a vorbit într-un mod general și le-a atras atenția liderilor că mulți oameni mor în acest război și că țările ar trebui să înceteze să irosească bani pe asta. Trump le-a spus, de asemenea, liderilor că Putin este gata să poarte negocieri pentru a ajunge la un acord de pace, a spus aceeași persoană.

De asemenea, liderul de la Casa Albă le-a transmis europenilor că întâlnirea sa cu Vladimir Putin a decurs bine, iar liderul de la Kremlin este „serios” în privința negocierilor de pace. Mai mult, Trump a dat asigurări că nu va lua decizii finale privind războiul fără implicarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

La reuniunea de la Berlin au participat liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Poloniei și Italiei, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Din partea administrației americane au fost prezenți fizic la discuții emisarii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner.

Intervenția lui Trump a amplificat îngrijorările din capitalele europene, deja iritate de atitudinea cordială a președintelui american față de Putin la summitul APEC din China, unde l-a numit pe liderul rus „prietenul meu”.