Un sitar de mal pe nume Phil a parcurs o distanță de aproximativ 10.943 de kilometri, din Norfolk până în Siberia și înapoi, oferind prima cartografiere a performanțelor de anduranță ale acestei păsări migratoare pe distanțe lungi.

Sitarul de mal, o pasăre nu mult mai mare decât un porumbel, este cunoscut pentru faptul că efectuează cel mai lung zbor migrator neîntrerupt înregistrat vreodată în rândul păsărilor. Populațiile care vizitează Marea Britanie își petrec verile reproducându-se în Cercul Polar Arctic, pentru ca, în timpul iernii, să se retragă în zonele umede neînghețate din Marea Britanie.

Amploarea capacităților sale de a parcurge distanțe uriașe a fost dezvăluită datorită cercetătorilor de la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), care au utilizat un dispozitiv de urmărire cu o greutate de doar 6 grame. Acesta i-a fost atașat lui Phil în luna ianuarie de către grupul „Wash Wader Research Group”, care a botezat pasărea în onoarea lui Phil Ireland, liderul grupului timp de mulți ani, relatează The Guardian.

De atunci, dispozitivul l-a urmărit pe Phil în călătoria sa: în martie a ajuns de la The Wash (un estuar din estul Angliei) pe coastele Mării Wadden – din Țările de Jos, Danemarca și Germania – iar spre sfârșitul lunii mai a continuat drumul până în peninsula Taimîr, din centrul Siberiei. În timpul călătoriei de întoarcere, Phil a survolat Oceanul Arctic, în largul coastelor nordice ale Norvegiei, făcând escale pe trei mici insule norvegiene înainte de a reveni în zona Mării Wadden.

Phil a revenit în siguranță la rezervație

În prezent, s-a confirmat că Phil a revenit în siguranță la rezervația RSPB Snettisham, situată la marginea estuarului The Wash. Aici, în timpul mareelor ​​înalte, se adună mii de păsări, oferind unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din viața sălbatică a iernii britanice, mai scrie sursa citată anterior.

„Este uimitor să te gândești că o pasăre pe care am marcat-o aici, la The Wash, în luna ianuarie, a parcurs mii de mile până în Siberia și s-a întors cu bine înapoi”, a declarat Jeff Kew, consilier pentru zonele de coastă în cadrul RSPB.

„Urmărindu-l pe Phil, ni se reamintește de ce protejarea păsărilor migratoare trebuie să fie un efort global. Multe specii traversează granițe și depind de o întreagă rețea de zone umede de-a lungul traseului lor.” Sitarii de mal care vizitează Marea Britanie folosesc o porțiune a ceea ce este cunoscut sub numele de „culoar de zbor est-atlantic” – o veritabilă autostradă a migrației care se întinde din zona arctică până în Africa de Sud și pe care circulă anual milioane de păsări. Întinsele zone de mâl din estuarul The Wash constituie un loc esențial de hrănire și odihnă pentru numeroase specii.

Dr. Nigel Clark, de la grupul de cercetare „Wash Wader Research Group”, a declarat: „The Wash este cea mai importantă zonă umedă de coastă din Regatul Unit pentru păsările limicole migratoare; toamna și iarna, aici pot fi observate exemplare în număr impresionant.

Însă monitorizarea unor păsări precum Phil ne arată cât de strâns este legat The Wash de restul culoarului de zbor. Această rețea de situri este mult mai importantă decât oricare dintre aceste «stații de popas» luate separat.”