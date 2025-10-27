Prima pagină » Actualitate » George CLOONEY, vedeta din saga „Ocean’s”, replică de Hollywood la jaful de la Muzeul Luvru: „S-au descurcat bine”

27 oct. 2025, 12:16, Actualitate
George Clooney a demonstrat, din nou, că are un simț al umorului inconfundabil. Vedeta seriei „Ocean’s”, care a făcut furori în lumea cinematografiei, a comentat într-un stil inconfundabil jaful petrecut la Muzeul Luvru, din Paris.

Aflat la avanpremiera filmului „Jay Kelly”, starul de la Hollywood a oferit un interviu pentru revista Variety, acceptând să răspundă la întrebările legate de lovitura dată în Franța, pe 19 octombrie.

„Au fost buni. Chiar foarte buni!”

Aflat în plină campanie de romovare a noului său film, Clooney le-a declarat jurnaliștilor:

„Cred că ar trebui să jefuim și noi Luvrul. Dar, din păcate, cineva ne-a luat-o înainte. Sunt curios dacă îi vor prinde. Deocamdată, trebuie să recunoaștem, s-au descurcat excelent. Am văzut și eu clipul cu ei – coboară dintr-un lift de marfă, totul pare perfect pus la punct. A fost… mișto. Adică, e groaznic ce au făcut, dar, dacă te gândești din perspectiva unui hoț profesionist, ca mine (n.r. – râde), nu pot decât să le recunosc iscusința”.

George Clooney a fost întrebat dacă în scenariul noii producții la seria „Ocean’s 14”, continuarea celebrei francize care l-a consacrat în rolul lui Danny Ocean, va fi inclusă și o referire la jaful de la Luvru, actorul refuzând să răspundă.

Jaful de la celebrul muzeu parizian a provocat pagube uriașe. Bijuteriile furate au fost evaluate la aproape 88 de milioane de euro. Printre piesele de colecție sustrase de hoți s-a regăsit și coroana împărătesei Eugénie, care a fost găsită, ulterior, pe străzile orașului.

Clooney îl joacă, din nou, pe „Danny Ocean”

Seria „Ocean’s” a debutat în 2001 și i-a adus lui George Clooney unul dintre cele mai populare roluri din carieră. El a jucat alături de Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts și Andy Garcia, într-o distribuție de excepție pentru acest film.

Noua producție, „Ocean’s 14”, este gata, iar filmările ar urma să înceapă în 2026. Lansarea filmului va avea loc, cel mai probabil, în 2027. Presa din State scrie că din distribuție ar urma să facă parte tot superstarurile care au adus faimă acestei pelicule.

