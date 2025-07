Hunter Biden îl critică vehement pe George CLOONEY, din cauza dubiilor asupra sănătății lui Joe Biden /„Ce drept ai să calci în picioare un om?”

Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a reacționat virulent la criticile actorului George Clooney, care a emis dubii asupra sănătății mentale a fostului lider de la Casa Albă în ultimele luni de mandat, situație care a condus la retragerea sa din cursa prezidențială.

Într-un interviu acordat lui Andrew Callaghan, la Channel 5, Hunter Biden l-a acuzat pe George Clooney că a exagerat fragilitatea lui Joe Biden.

”De ce ar trebui să te ascult? Ce drept ai să calci în picioare un om care a activat 52 de ani în slujba țării și să decizi că tu, George Clooney, cumperi o pagină în cotidianul The New York Times pentru a submina un președinte? Care credeți că este interesul oamenilor? De ce credeți că republicanii au avantaje în materie de popularitate față de noi? Pentru că sunt uniți”, a afirmat Hunter Biden în interviu.

După ce l-a întâlnit pe Joe Biden la un eveniment organizat vara trecută în Los Angeles, George Clooney a devenit una dintre primele personalități din cadrul Partidului Democrat care au cerut retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială. În iulie 2024, George Clooney a publicat un articol de opinie în cotidianul The New York Times sub titlul ”Te iubesc, Joe Biden, dar avem nevoie de un nou candidat”. Actorul a susținut agenda politică a lui Biden, dar a criticat prestația acestuia în dezbaterea electorală televizată cu Donald Trump.

Pe fondul polemicilor privind starea sănătății mentale, Biden a anunțat peste câteva săptămâni renunțarea la candidatură, în favoarea vicepreședintelui de atunci, Kamala Harris, care a pierdut scrutinul în fața republicanului Donald Trump.

În interviu, Hunter Biden a argumentat că tatăl său avea un program foarte încărcat și lua medicamentul Ambien (Zolpidem), pentru a trata insomniile.

”I-au dat Ambien pentru a putea dormi, iar pe scenă părea o căprioară surprinsă de lumini puternice”, a argumentat Hunter Biden.

