Anchetatorii francezi cred că jaful de la Luvru a fost o operațiune INTERNĂ. Sunt dovezi că un paznic al muzeului a fost în CONTACT cu suspecții

Anchetatorii francezi cred că totul a fost o operațiune internă și au „dovezi digitale criminalistice că un membru al securității muzeului a fost în contact cu suspecții.”

Potrivit The Telegraph , detectivii au găsit „dovezi că un membru al echipei de securitate a muzeului a fost în contact” cu hoții. Suspecții au primit informații despre sistemul de securitate din interiorul muzeului înainte să comită jaful, probabil de la un agent de securitate.

„Există dovezi criminalistice digitale care arată că a existat o cooperare cu unul dintre agenții de securitate ai muzeului și jefuitori. Au fost transmise informații sensibile despre securitatea muzeului, motiv pentru care au aflat de breșă.”

Cel mai mare jaf din istoria Franței, comis cu ajutorul unui complice

Hoții s-au dat drept muncitori de întreținere și au intrat în galeria Apollo a clădirii, de pe malul drept al Senei, cu un camion echipat cu un lift mecanic de 27 de metri. Jefuitorii au intrat în Galeria Apollo în plină zi și au furat nouă bijuterii neprețuite în valoare de 88 milioane de euro, dar au scăpat coroana împărătesei Eugenie.

Alți hoți profesioniști, intervievați de New York Times, sunt siguri că este o operațiune calculată rece: infractorii aveau o persoană în interior și un cumpărător pregătit din timp. Ancheta este în plină desfășurare. Sunt implicați peste 100 de anchetatori, iar criminaliștii analizează probe de ADN, amprente și alte urme.

Mulți specialiști sunt convinși că prinderea tâlharilor este doar o chestiune de timp, însă acest lucru nu garantează că bijuteriile vor fi găsite împreună cu ei. Comorile neprețuite ar fi putut deja să dispară și să ajungă la colecționarii de pe piața neagră.

