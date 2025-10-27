Autoritățile franceze au făcut publice mai multe detalii legate de identitățile celor doi bărbați care au fost arestați, sâmbătă, pentru frutul bijuteriilor de la Muzeul Luvru din Paris.

Potrivit datelor transise de BFMTV, suspecții au în jur de 30 de ani și sunt din orașul Aubervilliers, din departamentul Seine-Saint-Denis.

Se pare că amândoi erau deja cunoscuți de poliție și de serviciile judiciare franceze înainte de jaf, deși în acest moment nu se știe de ce tip de infracțiuni au mai fost acuzați în trecut.

Anchetatorii cred că aceștia sunt doi dintre cei patru bandiții principali care au spart Galeria Apollo pe data de 19 octombrie.

Bandiții, arestați separat

Primul suspect a fost arestat pe aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion spre Algeria. El trecuse deja de controalele poliției de frontieră când a fost arestat de agenți în jurul orei 20:00.

Anchetatorii vor investiga acum și motivul pentru care suspectul a vrut să ia avionul spre Algeria și de ce nu l-a luat mai devreme. Ancheta va trebui să dezvăluie, de asemenea, ce a făcut suspectul în zilele de după jaf, inclusiv dacă a ascuns vreo bijuterie care i-a întârziat evadarea. Al doilea suspect a fost arestat în Aubervilliers.

Aceștia au fost găsiți după o anchetă amănunțită a poliției, inclusiv descoperirea unor „probe ADN” la locul jafului, ceea ce a permis construirea profilurilor lor.

Conform BFMTV, imediat ce „jaful secolului” s-a încheiat, specialiștii în criminalistică au sosit la fața locului și au petrecut ore întregi cercetând zona, identificând fiecare urmă. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a explicat într-un interviu acordat publicației Ouest-France, joi, 23 octombrie, că peste „150 de probe de ADN, probe papilare și alte urme au fost prelevate” de la locul furtului de bijuterii.

Spărgătorii au lăsat în urmă mai multe obiecte pe care au fost descoperite urme, printre care o cască, un walkie-talkie, o vestă galbenă și două polizoare unghiulare.

În acest caz, elementele de ADN au fost colectate și analizate într-un laborator. „Și acolo, avem genotipul, profilul genetic al unui individ”, au explicat anchetatorii.

În urma acestei analize ADN , unul dintre cei doi suspecți a fost identificat și ulterior arestat.

Cei doi suspecți ar putea fi reținuți pentru o perioadă de până la 96 de ore, sau cel târziu până miercuri seara. Aceștia sunt interogați, în prezent, de anchetatori. Cele opt bijuterii imperiale, în valoare estimată de 88 de milioane de euro, nu au fost încă găsite.

