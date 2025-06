George Pian, unul dintre interlopii care l-au susținut pe Călin Georgescu, selfie cu Gigi Becali: „O poză și cu tăticul meu”

George Pian, unul dintre interlopii din București care l-a susținut pe candidatul independent Călin Georgescu pe TikTok, și-a făcut selfie cu Gigi Becali într-o benzinărie. Pian îl numește „tăticul meu” pe omul de afaceri.

„O poză și cu tăticul meu îți mulțumesc doamne isus Hristos domnul meu pentru ca mi-a fost dat un așa om să fie lângă mine omul care mă învață de bine și are grijă de mine”, a scris George Pian pe o rețea de socializare.

George Pian este unul dintre interlopii care a creat foarte multe controverse în campania prezidențială de anul trecut. În primă fază, acesta, împreună cu alte personaje, precum Makaveli l-au susținut pe Călin Georgescu pe TikTok.

De ce s-a supărat George Pian pe Călin Georgescu

Ulterior, potrivit Cancan, Pian s-a enervat la culme pentru că Georgescu nu i-ar fi mulțumit pentru ajutorul acordat în timpul campaniei, când l-a susținut pe TikTok, spunând că ar fi fost amenințat de către candidatul independent. Acuzațiile au curs pe bandă rulantă, iar lui George Pian i s-au alăturat și alții.

„Nu am să-mi cer scuze nici dacă mă veţi împușca. Aşa cum v-am susţinut, am rugămintea să faceţi un video să ne explicați aceste lucruri despre care am vorbit mai sus. Când v-am susţinut de ce nu aţi dat un mesaj de mulţumire, iar acum daţi de ameninţare? Stai şefule că nu e aşa. Nu merge şefule cu mine aşa. Vino şefule şi multumeşte-mi nu mă lua în….Vino şi multumeşte-mi şi mie că te-am susţinut în primul rând. Noi ăştia 3-4 TikTok-ăraşi te-am scos din anonimat, că nu te cunoştea nimeni. Faptul că Makaveli este un om inteligent şi îşi dă seama şefule…”, a spus George Pian, în timpul unui live pe TikTok.