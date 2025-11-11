George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere”

Liderul AUR, George Simion, acuză Guvernul Bolojan că ar fi instaurat „un climat de teroare politică” în România și susține că opoziția este tratată „ca un dușman intern”.

„Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar , iar altele, considerate incorecte politic și care nu sunt pe placul puterii, să fie cenzurate”, spune George Simion.

Liderul AUR anunță că va sesiza mai multe instituții internaționale în legătură cu ceea ce el numește „derapaje grave care afectează pluralismul politic în România.”

„Blocarea rambursării cheltuielilor, presiunile asupra antreprenorilor, controlul instituțiilor. Toate arată un singur lucru: în România nu mai e loc pentru opoziție. Și asta trebuie să știe Europa”, adaugă el.

Potrivit acestuia, AEP ar fi amendat partidul AUR cu 3,5 milioane de euro și ar fi blocat rambursarea cheltuielilor din campania electorală.

„Am fost amendați de autoritatea electorală permanentă și nu ni se rambursează o sumă considerabil aproape 3,5 milioane de euro pe motive inventate. În acest sens vom acționa în instanță și vom cere revizuirea proceselor verbale privind rambursarea cheltuielilor din campanie pentru că ne simțim efectiv țintiți de actuala putere și de instituții, de o parte a instituțiilor statului român”.

Surse foto: Mediafax

