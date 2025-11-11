Prima pagină » Actualitate » George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere”

George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere”

Bianca Dogaru
11 nov. 2025, 14:27, Actualitate
George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere”

Liderul AUR, George Simion, acuză Guvernul Bolojan că ar fi instaurat „un climat de teroare politică” în România și susține că opoziția este tratată „ca un dușman intern”.

„Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar , iar altele, considerate incorecte politic și care nu sunt pe placul puterii, să fie cenzurate”, spune George Simion.

Premierul Ilie Bolojan ascultă discursul susținut de George Simion – ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Liderul AUR anunță că va sesiza mai multe instituții internaționale în legătură cu ceea ce el numește „derapaje grave care afectează pluralismul politic în România.”

„Blocarea rambursării cheltuielilor, presiunile asupra antreprenorilor, controlul instituțiilor. Toate arată un singur lucru: în România nu mai e loc pentru opoziție. Și asta trebuie să știe Europa”, adaugă el.

Potrivit acestuia, AEP ar fi amendat partidul AUR cu 3,5 milioane de euro și ar fi blocat rambursarea cheltuielilor din campania electorală.

„Am fost amendați de autoritatea electorală permanentă și nu ni se rambursează o sumă considerabil aproape 3,5 milioane de euro pe motive inventate. În acest sens vom acționa în instanță și vom cere revizuirea proceselor verbale privind rambursarea cheltuielilor din campanie pentru că ne simțim efectiv țintiți de actuala putere și de instituții, de o parte a instituțiilor statului român”.

Surse foto: Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
VIDEO George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
15:35
George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
JUSTIȚIE 🚨 Noi arestări în Ucraina, în scandalul de corupție care duce la prietenul lui Zelenski. Interceptările arată cum suspecții discutau despre bani și construirea unei case în Elveția
15:24
🚨 Noi arestări în Ucraina, în scandalul de corupție care duce la prietenul lui Zelenski. Interceptările arată cum suspecții discutau despre bani și construirea unei case în Elveția
EXTERNE Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9
15:22
Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9
INEDIT Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul
15:15
Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + imagini de la fața locului
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Dansul în Egiptul Antic nu era doar artă, ci legătura cu zeii și cu viața de apoi
VIDEO Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
16:32
Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
SPORT Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
16:29
Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
EXTERNE The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
16:17
The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
EXTERNE Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
16:01
Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
EDITORIAL Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!
15:57
Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!
VIDEO EXCLUSIV Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”
15:56
Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”