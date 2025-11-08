George Simion ironizează maneaua “Nicușor Dan, mare matematician” a lui Dani Mocanu. Manelistul este dat în urmărire

George Simion a ironizat maneaua lui Dani Mocanu dedicată președintelui Nicușor Dan din nou. Cântărețul de manele este dat în urmărire națională după ce a fugit în străinătate.

Cântărețul Dani Mocanu, cel care a compus maneaua „Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.

Dani Mocanu ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să-l condamne. El ar fi primit ajutor de la un cunoscut lider interlop aflat în exil.

George Simion își ironizează adversarul din alegerile prezidențiale

Liderul AUR a postat pe pagina sa de Facebook un meme cu un citat din maneaua lui Dani Mocanu:

„Nu pun botu’ la vrăjeala Știu ce-i bine pentru țară, Hopa-hopa hopa-hopa, Eu votez pro-Europa, Nicușor votez că vreau să progresez”.

Fostul candidat naționalist a pierdut alegerile din cel de-al doilea tur prezidențial cu 46,40%.

Nicușor Dan, candidat independent și Primarul Bucureștiului, care a obținut 53,60%, a devenit cel de-al cincilea șef de stat de după Revoluția din 1989.

Alegerile și manelele

Înaintea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Dani Mocanu i-a dedicat o manea candidatului PNL Nicolae Ciucă, Președintele Senatului de atunci. Aceasta a ajuns imediat în trending și a adunat sute de mii de vizualizări.

La o zi după, manelistul Tzancă Uraganu a postat pe YouTube maneaua „George Simion, un președinte model”, promovându-l pe candidatul AUR la alegerile prezidențiale. Niciunul dintre cei doi n-au intrat în Turul 2 al alegerilor prezidențiale, fiind anulat ulterior de CCR.

Nu este prima oară când manelele sunt îmbinate cu politica. La alegerile prezidențiale din 2009, Florin Salam și Nicolae Guță au lansat manele care îl promovau în cursa pentru realegere pe candidatul susținut de PDL, președintele Traian Băsescu. În 2010, președintele aflat la al doilea mandat a afirmat că „99% dintre români ascultă manele”.

