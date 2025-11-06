AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima dată sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale

Conform celui mai recent sondaj INSCOP, condus în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, referitor la preferințele de vot ale cetățenilor, partidul AUR, condus de George Simion, a scăzut în sondaje cu 2%, ajungând la 38% dintre opțiuni. Este pentru „prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%”, a transmis Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Formațiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% și PNL cu 14,6%.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Pentru a obține date relevante statistic pe segmente socio-demografice, sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice), însă a fost aplicat pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1100 de respondenți în cazul cărora adresăm, de regulă, 25-30 de întrebări.

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%”

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”, a transmis Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

PSD, singurul partid din coaliție care a crescut în sondaje

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1, 1.2% au ales 2, 1% au ales 3, 1.4% au ales 4, 4.4% au ales 5, 1.5% au ales 6, 2.7% au ales 7. 3.8% indică 8, 3.3% aleg 9 și 60.5% indică 10. 2.9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025), 19.5% cu PSD (față de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie 2025), 14.6% cu PNL (față de 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025), iar 12.3% cu USR (față de 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie 2025).

Pentru UDMR ar vota 4.8% din alegători (față de 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie 2025), iar pentru SENS – 3.2% (față de 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

Pentru POT ar vota 3.1% dintre alegători (față de 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025), pentru SOS Romania – 1.7% (față de 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025). 1.8% dintre respondenți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025) și 1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Foto Mediafax/ Envato

Recomandarea autorului: