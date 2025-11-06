Prima pagină » Actualitate » AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima dată sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale

AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima dată sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale

Ruxandra Radulescu
06 nov. 2025, 11:00, Actualitate
AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima dată sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale
AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale

Conform celui mai recent sondaj INSCOP, condus în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, referitor la preferințele de vot ale cetățenilor, partidul AUR, condus de George Simion, a scăzut în sondaje cu 2%, ajungând la 38% dintre opțiuni. Este pentru „prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%”, a transmis Remus Ștefureac – director INSCOP Research. 

Formațiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% și PNL cu 14,6%.
BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima dată sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale

AUR scade DOUĂ procente în sondajul INSCOP. Partidul lui George Simion, pentru prima dată sub pragul de 40% de la alegerile prezidențiale

Pentru a obține date relevante statistic pe segmente socio-demografice, sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice), însă a fost aplicat pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1100 de respondenți în cazul cărora adresăm, de regulă, 25-30 de întrebări.

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%”

Datele au fost culese în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.

 „Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”, a transmis Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

PSD, singurul partid din coaliție care a crescut în sondaje

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1, 1.2% au ales 2, 1% au ales 3, 1.4% au ales 4, 4.4% au ales 5, 1.5% au ales 6, 2.7% au ales 7. 3.8% indică 8, 3.3% aleg 9 și 60.5% indică 10. 2.9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025), 19.5% cu PSD (față de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie 2025), 14.6% cu PNL (față de 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025), iar 12.3% cu USR (față de 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie 2025).

Pentru UDMR ar vota 4.8% din alegători (față de 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie 2025), iar pentru SENS – 3.2% (față de 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

Pentru POT ar vota 3.1% dintre alegători (față de 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025), pentru SOS Romania – 1.7% (față de 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025). 1.8% dintre respondenți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025) și 1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Foto Mediafax/ Envato

Recomandarea autorului:

Citește și

VIDEO Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
11:42
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
SPORT CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului
11:21
CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Văd PRIMĂRIA ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”
10:45
Gigi Nețoiu: „Văd PRIMĂRIA ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”
METEO Atenționare meteo de la ANM: mai multe județe intră sub Cod galben de ceață
10:27
Atenționare meteo de la ANM: mai multe județe intră sub Cod galben de ceață
LIFESTYLE Ce se întâmplă în organism atunci când mănânci șuncă și bacon. Avertismentul lansat de experții
10:20
Ce se întâmplă în organism atunci când mănânci șuncă și bacon. Avertismentul lansat de experții
RETAIL Primii brazi de Crăciun au apărut în magazine încă din noiembrie. Cei care vor un model de lux trebuie să lase tot salariul
09:46
Primii brazi de Crăciun au apărut în magazine încă din noiembrie. Cei care vor un model de lux trebuie să lase tot salariul
Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce siguranța profesională este o investiție benefică? (P)
EXTERNE Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez
12:00
Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci ANGUS din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat”
11:45
Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci ANGUS din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat”
VIDEO EXCLUSIV Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
11:44
Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
VIDEO Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
11:23
Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
SPORT Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”
11:15
Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”