Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni, exclude alegerile anticipate și prevestește un guvern prooccidental

Nicușor Dan a făcut primele declarații după ce moțiunea de cenzură a trecut, iar guvernul Bolojan a fost demis. Șeful statului a dat asigurări că România va avea un guvern nou într-un termen rezonabil.

Nicușor Dan anunță că încep negocierile la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a avut prima reacție după demiterea de către Parlament a Guvernului condus de Ilie Bolojan cu 281 de voturi pentru, în urma adoptării moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală.

Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, înțeleg asteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am in vedere în discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Vom avea guvern nou în termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro occidental, cu calm vom trece prin asta.”, a declarat șeful statului.

Astăzi, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de către Parlament cu 281 de voturi pentru, 4 voturi contra și 3 voturi anulate, în urma adoptării moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR.

Recomandările autorului: