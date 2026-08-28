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Copaci smulși din rădăcini și străzi blocate după vijelia de joi seară. La Constanța, o trombă marină a fost surprinsă în larg

Elena Popescu
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Furtunile de joi seară au făcut ravagii în sudul țării. Natura s-a dezlănțuit la Oltenița, în județul Călărași, unde rafalele puternice și ploile torențiale au transformat străzile în zone greu de traversat, iar copacii au fost smulși din rădăcină. La Constanța, un fenomen spectaculos și periculos a fost observat în largul Mării Negre, dar destul de aproape de țărm.

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Prăpăd la Oltenița. Copaci doborâți de vânt, străzi blocate

Furtuna a transformat rapid mai multe zone din Oltenița într-un oraș în care era periculos să ieși afară. Copacii nu au rezistat rafalelor violente și au fost doborâți peste carosabil, blocând străzi și îngreunând circulația.

Foto: Facebook Primăria Oltenița

Imaginile surprinse după trecerea furtunii arată amploarea fenomenului și forța cu care vântul a lovit. Primăria Oltenița a postat pe Facebook câteva imagini cu dezastrul de după furtună.

Trombă marină spectaculoasă la Constanța

În timp ce la Oltenița furtuna a făcut ravagii, litoralul românesc a fost martorul unui fenomen meteo spectaculos. La Constanța, în largul Mării Negre, a fost observată o trombă marină. Fenomenul s-a format pe fondul instabilității atmosferice și a putut fi văzut de pe plaja din Mamaia.

Tromba marină este un vârtej de aer care se formează deasupra unei suprafețe de apă și poate avea un aspect impresionant. Deși nu toate trombele marine sunt asociate cu vânturi extrem de puternice, fenomenul poate deveni periculos pentru ambarcațiuni și pentru persoanele aflate în apropierea zonei afectate.

Coduri portocalii de vijelii în mai multe județe

Fenomenele extreme de joi seară au afectat mai multe zone din România, iar autoritățile au emis avertizări meteorologice nowcasting de instabilitate atmosferică accentuată.

În mai multe județe au fost semnalate ploi torențiale, intensificări puternice ale vântului și vijelii, iar în unele regiuni fenomenele au fost suficient de severe pentru emiterea unor avertizări de cod portocaliu.

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