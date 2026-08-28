Singurul oraș din Romania care se întinde pe 3 nivele de altitudine și are 3 gari distincte.

Singurul oraș din Romania care se întinde pe 3 nivele de altitudine și are 3 gari distincte

Este vorba de orașul Reșița din județul Caraș-Severin. Este dispus liniar pe Valea Bârzavei și este recunoscut pentru structura sa industrială unică, având și cel mai vechi muzeu de locomotive cu abur în aer liber din România.

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Dispunerea pe trei nivele de altitudine

Reșița s-a dezvoltat de-a lungul Văii Bârzavei și pe dealurile înconjurătoare, fiind împărțit natural pe trepte de nivel: Reșița de Jos (zona mai joasă, fluvială), Reșița de Sus (zona istorică și industrială) și cartierele de pe dealuri (precum Moniom sau zonele deluroase rezidențiale), existând diferențe semnificative de nivel între cartiere.

Trei gări de cale ferată

Din cauza întinderii sale liniare și a infrastructurii industriale masive dezvoltate în secolele XIX-XX, Reșița a fost dotată cu trei gări pentru a deservi separat călătorii și transportul de marfă: Reșița Nord, Reșița Sud și Reșița Centrală.

Municipiul Reșița, cel mai vechi centru siderurgic al României, oferă turiștilor o incursiune fascinantă în istoria industrială a țării, completată de zone verzi moderne și atracții naturale spectaculoase în împrejurimi.

Ce poți să vizitezi în Reșița

Muzeul de Locomotive cu Abur Reșița. Cel mai mare muzeu tehnic în aer liber din Europa. Găzduiește 16 locomotive istorice, piesa centrală fiind „Resicza” (fabricată în 1872), prima locomotivă cu abur construită în sud-estul Europei.

Fântâna Cinetică Reșița. Situată în Centrul Civic (Piața 1 Decembrie 1918), această superbă operă de artă realizată de maestrul Constantin Lucaci reprezintă un simbol modern al orașului. Impresionează prin jocurile de apă și mișcările sculpturale din oțel inoxidabil.

Muzeul Cineastului Amator Reșița. Un muzeu inedit și unic în România, amenajat în fosta cabină de proiecție a cinematografului „23 August” din cadrul Centrului Universitar UBB. Expune peste 300 de piese din istoria cinematografiei analogice.

Bridge Vama Reșița. Construit în 1937 de Uzinele Reșiței, acesta este primul pod nituit și sudat din România. În prezent este restaurat, iluminat arhitectural și amenajat ca zonă pietonală de promenadă.

Dealul Golului (Panorama de la Stemă). Cel mai bun punct de observație asupra Reșiței. O drumeție scurtă te duce la stema uriașă a orașului, oferind o vedere panoramică completă la 360°.

Grădina Zoologică „Ion Crișan”. Una dintre cele mai moderne și întinse grădini zoo din țară, situată într-o zonă liniștită de pădure. Adăpostește lei, tigri, jaguari și zimbri.

Muzeul Banatului Montan. Găzduiește colecții impresionante de arheologie, istorie a mineritului și piese unice din trecutul industrial al zonei.

Cheile Carașului. Situate pe drumul spre Anina, oferă trasee spectaculoase de drumeție, poteci marcate și locuri de belvedere unice.

Lacul Secu. Un lac de acumulare aflat foarte aproape de oraș, ideal pentru relaxare la sfârșit de săptămână.

Șoseaua Trans Semenic. Un drum alpin complet reabilitat care oferă peisaje montane superbe spre platoul Semenic.