Ce a răspuns George Simion întrebat de Gândul cine ar trebui să transmită un mesaj protestatarilor care sunt în stradă de peste 40 de zile pentru Călin Georgescu și vor veni și mâine la miting/Disputa privind protestul de sâmbătă ajunge în instanță

Președintele AUR, George Simion, a fost întrebat de Gândul cine ar trebui să transmită un mesaj protestatarilor care se află în stradă de peste 40 de zile pentru Călin Georgescu și care urmează să participe și mâine la o nouă manifestație în Parcul Izvor. Liderul AUR a susținut că nu este responsabilitatea autorităților să-i mulțumească pe cetățeni, ci să-și îndeplinească atribuțiile legale, indicând Primăria Capitalei, Jandarmeria și Poliția Română drept instituțiile care trebuie să gestioneze situația.

George Simion a făcut referire la demersurile pentru organizarea protestului de mâine și la cererile depuse de organizatori. Acesta a vorbit și despre situația a trei persoane care protestează în fața Arestului Central și care au ajuns în instanță după ce au contestat un refuz al Primăriei Capitalei.

„Nu este treaba nimănui să mulțumească un cetățean. Este vorba despre îndatoririle fiecărei instituții și, din acest punct de vedere, s-au depus cereri pentru protestul de mâine și și-au asumat niște oameni.

Trei oameni care protestează în fața Arestului Central, în primă instanță pentru un protest, vor avea o înfățișare la tribunal astăzi, după-amiază, pentru ca instanța să aprecieze dacă ceea ce a trimis primarul Ciucu este un refuz sau nu”, a declarat George Simion.

Simion: ”Aparent, nu mai ai voie să protestezi împotriva locatarului de la Cotroceni în România”

Liderul AUR a vorbit apoi despre cea de-a doua solicitare pentru organizarea manifestației, depusă de Nicolae Voiculeț. Potrivit lui Simion, protestul ar urma să adune aproximativ 5.000 de persoane, iar una dintre temele manifestației este contestarea președintelui Nicușor Dan.

„A doua cerere de autorizație a fost făcută în termenul legal de 72 de ore de Nicolae Voiculeț, pentru un protest la care vor participa circa 5.000 de oameni, iar motivul protestului este legat de Nicușor Dan, un protest împotriva lui Nicușor Dan. Aparent, nu mai ai voie să protestezi împotriva locatarului de la Cotroceni în România, pentru că i s-au cerut lui Nicolae Voiculeț datele de identificare a participanților”, a afirmat liderul AUR.

În final, întrebat ce instituții ar trebui să gestioneze situația protestatarilor, liderul AUR a nominalizat Primăria Capitalei, Jandarmeria Română și Poliția Română. Simion a indicat și responsabilii pe care îi consideră implicați în gestionarea acestor demersuri.

„Am organizat nenumărate proteste la viața mea, ultimele două mari din București au fost coordonate de noi și ne punem la dispoziție toți oamenii și infrastructura să o facem și mâine. În ianuarie și martie 2025 s-au terminat bine.

M-ați întrebat de instituțiile statului: Primăria Generală, Jandarmeria Română, Poliția Română. La Primăria Generală este responsabil domnul Ciucu, iar la Ministerul de Interne este responsabil domnul Marian Neacșu”, a mai declarat George Simion