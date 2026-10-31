Prima pagină » Actualitate » Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CFR Călători

Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CFR Călători

Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CFR Călători
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incident a avut loc în București, sâmbătă seara, 31 octombrie 2026. O persoană a fost lovită de tren, la linia 5, în Gara de Nord. Incidentul a avut loc în momentul plecării trenului IRN 472.

Un tren internațional de călători, operat de CFR Călători, a lovit o persoană sâmbătă seara, în Gara de Nord din București. Incidentul a fost anunțat de Compania Națională de Căi Ferate CFR. Incidentul s-a produs în jurul orei 18:30, când trenul internațional IRN 472 a lovit o persoană în timp ce pleca de la linia 5. Traficul feroviar pe celelalte linii din Gara de Nord se desfășoară normal și nu este afectat de incident, precizează compania.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...
Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CRF Călători

Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CRF Călători. Foto: Shutterstock.

„În această seară, în jurul orei 18:30, în staţia Bucureşti Nord, trenul internaţional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în momentul plecării de la linia 5. La faţa locului sunt aşteptate autorităţile competente, care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Un bărbat de 73 de ani a murit, după ce a fost lovit de tren în Prahova

Două persoane au fost lovite de tren sâmbătă, 3 octombrie, pe Magistrala 300, între Crivina și Brazi, județul Prahova. Un bărbat a murit, iar circulația feroviară a fost oprită pe ambele fire de circulație.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova au fost sesizaţi, la data de 3 octombrie 2026, cu privire la faptul că, în zona staţiei CF Brazi, la km feroviar 49+900 m, o persoană ar fi fost accidentată mortal de un tren care circula pe ruta Bucureşti Nord – Bacău. La faţa locului au intervenit de urgenţă poliţiştii, care au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat, de 73 de ani, din judeţul Prahova, care prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis IPJ Prahova.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AVERTISMENT Salvamont Prahova anunță că toate traseele montane de altitudine sunt închise din cauza ninsorii. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri la Vârful Omu
20:09
Salvamont Prahova anunță că toate traseele montane de altitudine sunt închise din cauza ninsorii. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri la Vârful Omu
ULTIMA ORĂ Alertă teroristă la Moscova. Americanii au avertizat Rusia asupra unui posibil atac la Muzeul-Rezervație Țarițîno, fost palat imperial, la câteva zile după acuzațiile la adresa lui Zelenski
20:03
Alertă teroristă la Moscova. Americanii au avertizat Rusia asupra unui posibil atac la Muzeul-Rezervație Țarițîno, fost palat imperial, la câteva zile după acuzațiile la adresa lui Zelenski
FLASH NEWS A 33-a noapte de arest pentru Călin Georgescu, a 33-a noapte de proteste. Susținătorii înfruntă frigul și scandează: „Călin Georgescu este președinte”
20:03
A 33-a noapte de arest pentru Călin Georgescu, a 33-a noapte de proteste. Susținătorii înfruntă frigul și scandează: „Călin Georgescu este președinte”
REACȚIE Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, reacționează după ce 2 drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional
19:39
Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, reacționează după ce 2 drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional
INEDIT S-a descoperit acea moleculă de vitamina A care ajută la formarea unei vederi mai clare chiar înainte de naștere
19:37
S-a descoperit acea moleculă de vitamina A care ajută la formarea unei vederi mai clare chiar înainte de naștere
ULTIMA ORĂ Luptă crâncenă pentru șefia USR. Miruță câștigă la limită în fața Dianei Buzoianu. Care este configurația conducerii partidului pe grupări
19:18
Luptă crâncenă pentru șefia USR. Miruță câștigă la limită în fața Dianei Buzoianu. Care este configurația conducerii partidului pe grupări
Mediafax
Criza petrolului va continua în 2027. Rezervele stocate pe uscat, la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cancan.ro
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Prosport.ro
FOTO. O prezentatoare celebră a făcut public mesajul primit de la un bărbat! Răspunsul ei a devenit viral
Adevarul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în tehnologii distructive
Mediafax
Un miliardar ucrainean închide o IMPORTANTĂ FABRICĂ în România. MOTIVUL
Click
Câți bani ar încasa Tudor Chirilă de la PRO TV pentru „Vocea României”. Fratele artistului a dezvăluit suma: „E prea de tot”
Digi24
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, privind evoluția pieței
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Ce se întâmplă doctore
De ce crește burta la menopauză, chiar dacă nu te îngrași? Schimbarea care poate afecta glicemia și inima
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mănânci târziu seara? Un studiu pe aproape 200.000 de persoane arată ce risc poate exista pentru ficat
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FLASH NEWS Criza din Polonia ajunge la Bruxelles. Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației
20:20
Criza din Polonia ajunge la Bruxelles. Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației
SHOWBIZ Imaginea cu Oana Lis care a stârnit reacții în lanț pe internet. Cum s-a fotografiat soția fostului primar Viorel Lis: „E viu?”
19:10
Imaginea cu Oana Lis care a stârnit reacții în lanț pe internet. Cum s-a fotografiat soția fostului primar Viorel Lis: „E viu?”
EMISIUNI Duminică 1 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- POVESTEA LUI SFARMĂ PIATRĂ
19:00
Duminică 1 noiembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- POVESTEA LUI SFARMĂ PIATRĂ
EXCLUSIV Mitică Dragomir prezice prăbușirea UE: Ursula își va lua viteză odată cu Macron. Ce se întâmplă cu Trump
19:00
Mitică Dragomir prezice prăbușirea UE: Ursula își va lua viteză odată cu Macron. Ce se întâmplă cu Trump
ULTIMA ORĂ Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul
18:40
Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul
FLASH NEWS Alertă teroristă la Moscova. Ambasada Statelor Unite avertizează asupra unui potențial atentat la Palatul Țarițîno
18:33
Alertă teroristă la Moscova. Ambasada Statelor Unite avertizează asupra unui potențial atentat la Palatul Țarițîno

Cele mai noi

Trimite acest link pe