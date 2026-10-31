Incident în București. O persoană a fost lovită de tren, în Gara de Nord. Ce transmite CFR Călători

Un incident a avut loc în București, sâmbătă seara, 31 octombrie 2026. O persoană a fost lovită de tren, la linia 5, în Gara de Nord. Incidentul a avut loc în momentul plecării trenului IRN 472.

Un tren internațional de călători, operat de CFR Călători, a lovit o persoană sâmbătă seara, în Gara de Nord din București. Incidentul a fost anunțat de Compania Națională de Căi Ferate CFR. Incidentul s-a produs în jurul orei 18:30, când trenul internațional IRN 472 a lovit o persoană în timp ce pleca de la linia 5. Traficul feroviar pe celelalte linii din Gara de Nord se desfășoară normal și nu este afectat de incident, precizează compania.

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„În această seară, în jurul orei 18:30, în staţia Bucureşti Nord, trenul internaţional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în momentul plecării de la linia 5. La faţa locului sunt aşteptate autorităţile competente, care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Un bărbat de 73 de ani a murit, după ce a fost lovit de tren în Prahova

Două persoane au fost lovite de tren sâmbătă, 3 octombrie, pe Magistrala 300, între Crivina și Brazi, județul Prahova. Un bărbat a murit, iar circulația feroviară a fost oprită pe ambele fire de circulație.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova au fost sesizaţi, la data de 3 octombrie 2026, cu privire la faptul că, în zona staţiei CF Brazi, la km feroviar 49+900 m, o persoană ar fi fost accidentată mortal de un tren care circula pe ruta Bucureşti Nord – Bacău. La faţa locului au intervenit de urgenţă poliţiştii, care au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat, de 73 de ani, din judeţul Prahova, care prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis IPJ Prahova.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ