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Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cu haina ruptă după îmbrâncelile de la Tribunalul Constituțional

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cu haina ruptă după îmbrâncelile de la Tribunalul Constituțional
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Fotograful oficial al președintelui polonez a făcut publică o imagine cu sacoul distrus al lui Karol Nawrocki, după îmbrâncelile care au avut loc noaptea trecută, atunci când președintele a ajuns la sediul Tribunalului Constituțional, instituție aflată în centrul unui conflict fără precedent.

În fotografia postată pe social media de Mikołaj Bujak, fotograful oficial al Administrației Prezidențiale din Polonia, se vede clar un nasture smuls și materialul hainei puternic întins, dovadă a îmbrâncelilor prin care a trecut șeful statului.

„Sacoul întins al președintelui Karol Nawrocki, cu un nasture smuls, imediat după intrarea în Tribunalul Constituțional”, a scris Mikołaj Bujak în mesajul care a însoțit fotografia distribuită masiv în presa poloneză.

Fake news generat de inteligența artificială, demontat de fotograful oficial

Pe lângă publicarea dovezii fizice a incidentului vestimentar, fotograful a ținut să atragă atenția asupra unei campanii de dezinformare. Membri și simpatizanți ai coaliției de guvernare au distribuit anterior o imagine falsă, generată de inteligența artificială, care îl prezenta pe președinte agresând fizic o judecătoare.

„Este o rușine ca parlamentarii să distribuie falsuri generate de AI. Ca o curiozitate, adaug că președintele nici măcar nu deține un astfel de ceas precum cel din imaginea trucată”, a precizat Bujak, demontând imaginile apărute în spațiul public după vizita nocturnă a lui Nawrocki la sediul instanței.

Întoarcere de urgență din Senegal și haos la porțile Tribunalului

Incidentul a avut loc în contextul unei crize constituționale majore. Vineri seară, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat preluarea conducerii Tribunalului Constituțional, după ce a dispus suspendarea din funcție a președintelui legitim, Bogdan Święczkowski, și a adjunctului acestuia.

În scurt timp, zeci de polițiști au înconjurat clădirea, iar un grup de protestatari a încercat să pătrundă cu forța în perimetrul instanței, tăind un gard de protecție. Mai multe persoane au fost arestate în urma intervenției forțelor de ordine.

Aflat într-o vizită oficială în Senegal, președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt brusc deplasarea și s-a întors de urgență în Polonia. Acesta a mers direct la sediul Tribunalului Constituțional pentru a contesta legalitatea noii conduceri instalate cu sprijinul guvernului, moment în care s-au produs incidentele soldate cu distrugerea sacoului prezidențial. Ulterior, șeful statului a demarat o serie de consultări de urgență cu liderii partidelor politice și cu reprezentanții Curții Supreme pentru a găsi o soluție de deblocare a instituției.

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