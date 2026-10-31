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Criza din Polonia ajunge la Bruxelles. Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației

Criza din Polonia ajunge la Bruxelles. Fostul premier Beata Szydło cere o ședință extraordinară a comisiei Parlamentului European pentru protejarea democrației
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Ecoul crizei constituționale de la Varșovia a ajuns și în Parlamentul European. Europarlamentarul polonez Beata Szydło,fost prim-ministru și actuală șefă a delegației partidului Lege și Justiție (PiS), a anunțat că inițiază demersuri pentru convocarea unei ședințe extraordinare a comisiei speciale pentru Scutul European al Democrației (EUDS).

Scopul solicitării este analizarea acțiunilor recente ale guvernului condus de Donald Tusk, pe care opoziția poloneză le califică drept „încălcări ale democrației”, în contextul conflictului deschis pentru preluarea controlului asupra Tribunalului Constituțional.

„Acțiunile guvernului Tusk încalcă democrația”

Beata Szydło a anunțat, sâmbătă, prin intermediul unei postări pe rețeaua X (fostul Twitter), că inițiază solicitarea pentru o ședință extraordinară a comisiei EUDS, din care face parte. În sprijinul demersului său, Szydło citează și un material al jurnalistului Krzysztof Stanowski, susținând că evenimentele recente ar putea fi un preludiu pentru alegerile parlamentare de anul viitor și sugerând că guvernul Tusk nu ar permite organizarea unor alegeri complet democratice.

Reacții din Parlamentul European. Comisia Europeană tace în timp ce reprezentanții dreptei condamnă situația din Polonia

Demersul Beatei Szydło a fost susținut rapid de grupurile politice de dreapta din Parlamentul European. Conservatorii (ECR), prin vocile copreședinților Nicola Procaccini și Patryk Jaki, au condamnat acțiunile guvernului Donald Tusk, catalogându-le drept o „încălcare gravă a statului de drept”. Patryk Jaki a criticat dur folosirea poliției pentru a instala la Tribunal persoane care se dau drept judecători.

De asemenea, grupul „Patrioți pentru Europa” a emis un comunicat în care se declară „îngrijorat și revoltat” de ceea ce numește „o nouă acțiune ilegală și nedemocratică” a guvernului Tusk. Voci politice individuale, precum Arkadiusz Mularczyk, au folosit termeni duri, vorbind chiar despre o „lovitură de stat”.

În contrast cu reacțiile virulente ale opoziției poloneze și ale aliaților europeni, Comisia Europeană a refuzat, deocamdată,să comenteze situația de la Varșovia.

Contextul juridic: UE și Tribunalul Constituțional polonez

Reacția de tăcere a Bruxelles-ului trebuie privită și prin prisma deciziilor recente. Guvernul lui Donald Tusk își bazează acțiunile pe argumentul restabilirii independenței justiției, o temă centrală în relația tensionată dintre Polonia și UE în anii precedenți.

În decembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că Tribunalul Constituțional de la Varșovia nu mai îndeplinește criteriile unei instanțe independente. Anterior, în 2021, Parlamentul European votase masiv o rezoluție care contesta legitimitatea Tribunalului polonez.

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