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Sute de români, în pădurile din Polonia la cules de ciuperci. Ce au reclamat localnicii și ce au constatat polițiștii, după ce 250 de persoane au fost verificate

Sute de români, în pădurile din Polonia la cules de ciuperci. Ce au reclamat localnicii și ce au constatat polițiștii, după ce 250 de persoane au fost verificate
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Grupuri organizate de români au mers la cules de ciuperci în pădurile din sud-estul Poloniei, în a doua jumătate a lunii octombrie. Prezența lor a nemulțumit localnicii, care au sesizat autoritățile. Poliția, polițiștii de frontieră și inspectorii fiscali au declanșat controale. Aproape 250 de persoane și 60 de vehicule au fost controlate în acest sens.

Autoritățile au verificat legalitatea șederii românilor, documentele și starea tehnică a mașinilor. Au fost descoperite și nereguli privind ordinea publică și accesul auto în pădure. Pe 21 octombrie, Direcția Regională a Pădurilor din Krosno a anunțat că localnicii semnalaseră prezența numeroasă și organizată a culegătorilor veniți din străinătate.

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Sute de români, în pădurile din Polonia la cules de ciuperci. Ce au reclamat localnicii și ce au constatat polițiștii, după ce 250 de persoane au fost verificate

Sute de români, în pădurile din Polonia la cules de ciuperci. Ce au reclamat localnicii și ce au constatat polițiștii, după ce 250 de persoane au fost verificate

Au fost constatate 7 contravenții

Grupurile ajungeau uneori la câteva zeci de persoane și se organizau în parcări forestiere sau zone de camping. Românii erau transportați dimineața în pădure și preluați după-amiaza de mașini înmatriculate în România. Ciupercile erau sortate, ambalate în lăzi și duse peste graniță, scrie Fakt.pl.

Polițiștii au legitimat aproape 250 de persoane și au verificat peste 60 de vehicule, constatând 7 contravenții. În Polonia, accesul neautorizat cu mașina în pădure este sancționat de lege.

„Acțiunile comune au urmărit verificarea legalității șederii acestora pe teritoriul Poloniei, a respectării regulilor de ordine publică și a legislației rutiere, precum și identificarea eventualelor persoane date în urmărire”, a declarat reprezentanta poliției.

Accesul ilegal cu mașina în pădure se sancționează cu amenzi de până la 500 de zloți și 3-6 puncte de penalizare. Dacă fapta ajunge în instanță, amenda poate urca la 5.000 de zloți. Distrugerea vegetației poate atrage sancțiuni suplimentare.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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