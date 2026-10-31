Georgia se confruntă cu o criză politică. Guvernul cere interzicerea a cinci formațiuni de opoziție

Georgia se confruntă, la rândul său, cu o criză politică, după ce Curtea Constituțională a început analizarea unei cereri prin care partidul aflat la guvernare, Georgian Dream (Visul Georgian), urmărește interzicerea a cinci formațiuni de opoziție. Inițiativa a stârnit reacții puternice la nivel european. Mai multe instituții și organizații avertizează că această măsură ar putea îndepărta Georgia de valorile democrației pluraliste și de obiectivul integrării europene.

Guvernul georgian cere interzicerea a cinci partide de opoziție

Sesizarea a fost depusă de 88 de parlamentari ai majorității guvernamentale. Aceasta vizează cinci partide de opoziție: Mișcarea Națională Unită (UNM), Coaliția pentru Schimbare, Lelo/Strong Georgia, Federaliștii și Pentru Georgia, formațiune condusă de fostul premier Giorgi Gakharia, conform Civil Georgia.

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Cei care au depus sesizarea susțin că cele cinci partide de opoziție urmăresc obiective contrare Constituției, contestă legitimitatea instituțiilor alese și încearcă să provoace instabilitate în țară. În luna octombrie, Curtea Constituțională a decis să analizeze cazul pe fond, iar audierile au început deja. Instanța trebuie să ia o decizie până în iunie 2027.

O eventuală admitere a cererii ar însemna interzicerea celor cinci partide și eliminarea lor din competiția politică legală. Astfel, sute de mii de alegători ar putea rămâne fără reprezentare politică. Printre formațiunile vizate se numără și singurul partid de opoziție care mai are reprezentanți în actualul Parlament.

Parlamentul European cere oprirea interzicerii opoziției din Georgia

Parlamentul European a votat o rezoluție prin care solicită retragerea de urgență a demersului depus la Curtea Constituțională. Eurodeputații susțin că inițiativa urmărește înlăturarea opoziției legitime și reprezintă un pas către concentrarea puterii în mâinile unui singur partid, prin eliminarea pluralismului politic.

Situația Georgiei este comparată cu modelele politice din Rusia și Belarus. Parlamentul European avertizează că o astfel de evoluție ar avantaja Kremlinul, care urmărește să țină Georgia departe de integrarea europeană și euroatlantică.

Consiliul Europei avertizează Georgia că interzicerea opoziției ar putea afecta democrația locală

Consiliul Europei a transmis, la rândul său, un mesaj autorităților georgiene. Secretarul general Alain Berset a solicitat partidului aflat la guvernare să respecte pluralismul politic și să garanteze opoziției posibilitatea de a-și desfășura activitatea. Acesta a atras atenția că o putere care încearcă să înlăture mecanismele democratice de control își subminează propriile instituții.

Reprezentanții Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei au avertizat că interzicerea celor cinci partide ar putea avea consecințe și asupra democrației la nivel local. Mii de cetățeni ar putea fi excluși din viața politică din cauza apartenenței lor la formațiunile vizate.

Comisia Europeană, Germania și OSCE cer Georgiei să renunțe la acțiunile împotriva opoziției

Comisia Europeană monitorizează situația din Georgia și consideră că acțiunea împotriva partidelor de opoziție, împreună cu recentele modificări legislative, ridică semne de întrebare cu privire la independența justiției. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Christian Wigand, a avertizat că aceste măsuri pot afecta libertățile fundamentale, pluralismul politic și corectitudinea competiției electorale.

Bruxelles-ul a solicitat autorităților georgiene să elibereze politicienii, jurnaliștii și activiștii despre care susține că sunt deținuți pe nedrept și să renunțe la legile considerate represive. Critici au venit și din partea Germaniei și a OSCE, care au cerut retragerea acțiunii judiciare și oprirea urmăririlor penale motivate politic.

Georgia acuză OSCE de standarde duble în cazul interzicerii partidelor de opoziție

Reacția autorităților georgiene nu a întârziat. Archil Gorduladze, președintele Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul Georgiei, a criticat poziția OSCE și a acuzat organizația că aplică standarde diferite în situații similare.

Acesta a amintit că OSCE nu a exprimat îngrijorări atunci când au fost susținute modificările legislative privind interzicerea a 18 partide politice în Ucraina, dar contestă acum demersul similar din Georgia.