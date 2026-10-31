Fostul premier polonez Mateusz Morawiecki avertizează asupra riscului unui război civil, după declanșarea crizei de la Curtea Constituțională

Fostul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Morawiecki, a lansat un avertisment extrem de dur la finalul consultărilor desfășurate la Palatul Prezidențial din Varșovia. Liderul opoziției a descris criza legată de preluarea Tribunalului Constituțional în termeni dramatici, vorbind despre riscul escaladării violențelor și cerând guvernului Tusk să facă un pas înapoi.

„Ne aflăm într-un moment de cotitură în istoria țării”

Discuțiile dintre liderii partidului Rozwój Plus și președintele Karol Nawrocki s-au încheiat cu o declarație publică menită să tragă un semnal de alarmă cu privire la gravitatea situației politice din Polonia. La ieșirea de la discuții, Mateusz Morawiecki a subliniat că statul polonez se află pe marginea prăpastiei, iar acțiunile guvernului pot avea consecințe devastatoare.

„Ne-am aflat într-un moment de cotitură în istoria țării noastre, de la care am putea merge cu adevărat într-o direcție foarte proastă. (…) Ar putea fi vărsare de sânge, ar putea fi război civil. Îndemnăm insistent guvernul să facă un pas înapoi”, a făcut apel fostul prim-ministru.

Critici dure privind prezența poliției la Tribunalul Constituțional

Pe lângă avertismentele legate de un posibil conflict intern major, liderul Rozwój Plus a criticat în termeni duri intervenția forțelor de ordine și prezența masivă a trupelor de securitate pe Bulevardul Szucha, în zona sediului Tribunalului Constituțional.

El a condamnat blocada din jurul instituției, catalogând evenimentele din ultimele zile drept un atentat la adresa justiției independente.

„Poliția înarmată până în dinți pătrunde prin efracție în Tribunalul Constituțional independent. Acestea sunt imagini direct din Africa Centrală”, a acuzat Mateusz Morawiecki, făcând o paralelă severă pentru a ilustra derapajele democratice.

În încheiere, politicianul a subliniat că aceste acțiuni în forță nu doar că aruncă țara într-un haos instituțional, dar distrug pe termen lung imaginea externă și reputația Poloniei.

Polonia, în mijlocul unei crize de proporții

Polonia traversează una dintre cele mai grave crize constituționale din ultimii ani, după ce conducerea Tribunalului Constituțional, instituția echivalentă Curții Constituționale a României (CCR), a fost suspendată printr-o decizie contestată. Protestele au degenerat în confruntări cu poliția, președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt o deplasare externă și a revenit de urgență la Varșovia, iar doi ambasadori polonezi, inclusiv cel acreditat la București, și-au anunțat demisia.

Tensiunile au escaladat vineri, 30 octombrie, când judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea temporară, pentru o lună, a președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a vicepreședintelui Bartłomiej Sochański.