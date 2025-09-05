George Simion l-a numit pe premierul Poloniei, Donald Tusk, o „marionetă” și un „servitor al agendei globaliste”

S-a întâmplat în Polonia, unde George Simion l-a numit pe premierul Donald Tusk „servitor al agendei globaliste” și „păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen și ale Berlinului. Declarațiile au fost făcute chiar în Polonia, la forumul economic din Karpacz. Donald Tusk este prim-ministrul Poloniei din 2023 și primul est-european care a devenit președinte al Consiliului European:

„Nu sunt un mare fan al lui Donald Tusk, care este doar o marionetă în mâinile Ursulei von der Leyen și ale Berlinului. Și consider că prim-ministrul țării dumneavoastră este un servitor al agendei globaliste”.

