Donald Tusk: Polonia nu trebuie să-i permită RUSIEI să creeze o prăpastie între Varșovia și Kiev, înainte de summitul Trump-Putin

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că Rusia încearcă să creeze o prăpastie între Varșovia și Kiev, înainte de negocierile de pace.

Afirmațiile premierului Poloniei au venit în contextul scandalului provocat de un spectator care a fluturat steagul unei grupări naționaliste ucrainene, la un concert pe stadionul național din Varșovia.

Polonia este unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei după invazia rusă din 2022, dar unii polonezi au devenit nemulțumiți de prezența refugiaților din statul vecin, notează Reuters.

Au existat și momente când au ieșit la suprafață tensiunile istorice dintre cele două națiuni, urmare a masacrelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, momente care au ajutat mișcarea de extrema-dreaptă poloneză.

Numeroși polonezi au fost înfuriați de imaginile, distribuite pe rețelele de socializare, cu un membru al publicului, fluturând steagul roșu și negru al Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) la un concert pe Stadionul Național din Varșovia, sâmbătă.

Armata Insurgentă Ucraineană, un grup naționalist, este acuzată de Polonia de implicare în masacrarea polonezilor din regiunea Volhinia în 1943-1945.

Liderii europeni și Zelenski intenționează să discute cu Trump miercuri

Cu toate acestea, premierul Donald Tusk a declarat într-o ședință a Guvernului că polonezii și ucrainenii nu trebuie să se lase divizați, înainte de summitul crucial între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin de vineri.

„Din perspectiva securității poloneze, este cu adevărat fundamental ca Putin să nu primească cadouri înainte de aceste discuții, iar un conflict între ucraineni și polonezi ar fi, fără îndoială, un astfel de cadou pentru Putin,” a spus Tusk. „Acesta este tocmai obiectivul agenților ruși și al acțiunilor Rusiei din Polonia”.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute cu Trump miercuri, înainte de întrevederea acestuia cu Putin din Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul, până acum principalul furnizor de arme al Ucrainei, ar putea dicta termeni de pace nefavorabili Kievului.

Tusk a mai declarat că sunt în curs de desfășurare procedurile pentru deportarea a 63 de persoane, în urma tulburărilor de la concert – 57 de ucraineni și șase belaruși.

Poliția din Varșovia a declarat că a reținut 109 persoane în timpul concertului rapperului belarus Max Korzh, pentru infracțiuni variind de la posesie de droguri până la agresarea personalului de securitate.

Între timp, bărbatul ucrainean care a fost filmat fluturând steagul UPA și-a cerut scuze pentru acțiunile sale într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, spunând că a intenționat doar să-și arate sprijinul pentru țara sa.

