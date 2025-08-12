Prima pagină » Știri externe » Donald Tusk: Polonia nu trebuie să-i permită RUSIEI să creeze o prăpastie între Varșovia și Kiev, înainte de summitul Trump-Putin

Donald Tusk: Polonia nu trebuie să-i permită RUSIEI să creeze o prăpastie între Varșovia și Kiev, înainte de summitul Trump-Putin

12 aug. 2025, 20:11, Știri externe
Donald Tusk: Polonia nu trebuie să-i permită RUSIEI să creeze o prăpastie între Varșovia și Kiev, înainte de summitul Trump-Putin

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că Rusia încearcă să creeze o prăpastie între Varșovia și Kiev, înainte de negocierile de pace.

Afirmațiile premierului Poloniei au venit în contextul scandalului provocat de un spectator care a fluturat steagul unei grupări naționaliste ucrainene, la un concert pe stadionul național din Varșovia.

Polonia este unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei după invazia rusă din 2022, dar unii polonezi au devenit nemulțumiți de prezența refugiaților din statul vecin, notează Reuters.

Au existat și momente când au ieșit la suprafață tensiunile istorice dintre cele două națiuni, urmare a masacrelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, momente care au ajutat mișcarea de extrema-dreaptă poloneză.

Numeroși polonezi au fost înfuriați de imaginile, distribuite pe rețelele de socializare, cu un membru al publicului, fluturând steagul roșu și negru al Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) la un concert pe Stadionul Național din Varșovia, sâmbătă.

Armata Insurgentă Ucraineană, un grup naționalist, este acuzată de Polonia de implicare în masacrarea polonezilor din regiunea Volhinia în 1943-1945.

Liderii europeni și Zelenski intenționează să discute cu Trump miercuri

Cu toate acestea, premierul Donald Tusk a declarat într-o ședință a Guvernului că polonezii și ucrainenii nu trebuie să se lase divizați, înainte de summitul crucial între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin de vineri.

„Din perspectiva securității poloneze, este cu adevărat fundamental ca Putin să nu primească cadouri înainte de aceste discuții, iar un conflict între ucraineni și polonezi ar fi, fără îndoială, un astfel de cadou pentru Putin,” a spus Tusk. „Acesta este tocmai obiectivul agenților ruși și al acțiunilor Rusiei din Polonia”.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute cu Trump miercuri, înainte de întrevederea acestuia cu Putin din Alaska, pe fondul temerilor că Washingtonul, până acum principalul furnizor de arme al Ucrainei, ar putea dicta termeni de pace nefavorabili Kievului.

Tusk a mai declarat că sunt în curs de desfășurare procedurile pentru deportarea a 63 de persoane, în urma tulburărilor de la concert – 57 de ucraineni și șase belaruși.

Poliția din Varșovia a declarat că a reținut 109 persoane în timpul concertului rapperului belarus Max Korzh, pentru infracțiuni variind de la posesie de droguri până la agresarea personalului de securitate.

Între timp, bărbatul ucrainean care a fost filmat fluturând steagul UPA și-a cerut scuze pentru acțiunile sale într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, spunând că a intenționat doar să-și arate sprijinul pentru țara sa.

Gândul transmite live evenimentul istoric.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

The Telegraph, editorial despre vizita președintelui rus în Alaska: „Putin ar trebui ARESTAT, nu sărbătorit”

UE speră că Trump va ține CONT de solicitările Ucrainei și ale Europei /„Continuăm să exercităm toate presiunile asupra Rusiei”

Citește și

VIDEO Casa Albă anunță OBIECTIVUL întâlnirii lui Trump cu Putin /„Președintele speră să existe în viitor un summit trilateral”
21:26
Casa Albă anunță OBIECTIVUL întâlnirii lui Trump cu Putin /„Președintele speră să existe în viitor un summit trilateral”
VIDEO Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”
18:41
Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”
EXTERNE Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus
18:30
Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus
JUSTIȚIE CETĂȚENIE română pentru ruşi: Doi bărbaţi condamnaţi la Chişinău pentru trafic de influenţă
18:18
CETĂȚENIE română pentru ruşi: Doi bărbaţi condamnaţi la Chişinău pentru trafic de influenţă
VIDEO UE speră că Trump va ține CONT de solicitările Ucrainei și ale Europei /„Continuăm să exercităm toate presiunile asupra Rusiei”
17:13
UE speră că Trump va ține CONT de solicitările Ucrainei și ale Europei /„Continuăm să exercităm toate presiunile asupra Rusiei”
EXTERNE The Telegraph, editorial despre vizita președintelui rus în Alaska: „Putin ar trebui ARESTAT, nu sărbătorit”
17:01
The Telegraph, editorial despre vizita președintelui rus în Alaska: „Putin ar trebui ARESTAT, nu sărbătorit”
Mediafax
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski: Pacea nu se poate construi fără Ucraina
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Noi cazuri de candida auris la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Averea îngropată în Pădurea Băneasa care nici astăzi nu a fost găsită
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Ora de culcare: Când este cel mai bine să adormim?
ACTUALITATE Mare atenție, dacă pleci în concediu în Grecia! Sancțiuni mai dure pentru șoferi: AMENZI de până la 8.000 de euro
21:09
Mare atenție, dacă pleci în concediu în Grecia! Sancțiuni mai dure pentru șoferi: AMENZI de până la 8.000 de euro
FOTO-VIDEO Grav accident rutier produs între un autoturism și o autospecială a Poliției de Frontieră, în Mehedinți. Doi oameni au MURIT și doi au fost răniți
21:08
Grav accident rutier produs între un autoturism și o autospecială a Poliției de Frontieră, în Mehedinți. Doi oameni au MURIT și doi au fost răniți
EMISIUNI Adrian Cioroianu, despre Summitul din Alaska: Trump nu are inhibiții, el vrea să facă pace
21:07
Adrian Cioroianu, despre Summitul din Alaska: Trump nu are inhibiții, el vrea să facă pace
POLITICĂ Nicușor Dan, MESAJ după vizita în Republica Moldova: Să rămânem uniți, să prețuim ceea ce ne apropie
21:05
Nicușor Dan, MESAJ după vizita în Republica Moldova: Să rămânem uniți, să prețuim ceea ce ne apropie
POLITICĂ Cătălin Drulă: „Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun”/ Când ar putea avea loc alegerile la primăria Capitalei
21:03
Cătălin Drulă: „Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun”/ Când ar putea avea loc alegerile la primăria Capitalei
HOROSCOP ZODIACUL chinezesc de miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, în timp ce Maimuța găsește soluții pentru orice problemă
20:40
ZODIACUL chinezesc de miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, în timp ce Maimuța găsește soluții pentru orice problemă