George Simion, naș la Timișoara. „Bine ai venit, Vlad Ștefan!”

George Simion a publicat pe Facebook o fotografie alături de soția sa, Ilinca Simion, anunțând că a fost naș la botezul unui copil. „Bine ai venit, Vlad Ștefan!”, a scris politicianul în dreptul imaginii postate online.

Apariție elegantă la eveniment

Cei doi au atras atenția și prin ținutele alese pentru eveniment. Ilinca a purtat o rochie verde, accesorizată cu pantofi în aceeași nuanță, în timp ce Simion a optat pentru un costum albastru, completat de o cravată vișinie.

”Bine ai venit, Vlad Ștefan! Bucuroși ca îți suntem părinți spirituali!”, a scris Simion.

Cum a început povestea de dragoste dintre George Simion și Ilinca

George Simion și soția sa, Ilinca, au povestit cum a început relația lor, mărturisind că nu a fost „dragoste la prima vedere”, însă ulterior legătura dintre ei s-a consolidat.

Da, e o minune, efectiv. Nu credeam că poate fi așa. Nu credeam că poate fi adevărat, pentru că ne-a schimbat cu totul percepția despre ce înțelegeam noi că poate fi iubirea”, a spus, în urmă cu un an, George Simion la podcastul „Altceva”, de la Gândul.

George Simion „Când am am luat hotărârea să ne căsătorim, au fost 100 de restricții pentru Ilinca”

Ilinca a mărturisit că George, la început, era un crai. „N-a fost dragoste la prima vedere”. Ilinca l-a cunoscut când a candidat independent la Președinție, în 2019. O prietenă bună a ei, din Slobozia, a ajuns acolo unde Simion își avea sediul de campanie și i-a spus să vină și ea la sediu.

Așa l-am cunoscut și am aflat despre el. Ulterior ne-am cunoscut și implicat în mai multe proiecte comune și de acolo a înflorit povestea asta de dragoste pe care voi o vedeți astăzi. Doi ani (…) am fost parteneri profesionali și precaută, normal”, a declarat Ilinca.

George Simion a declarat că dragostea pentru Ilinca este eternă.

Abia asta este dragoste, poate când ai fluturi în stomac și ești îndrăgostit… aia poate dura 3 ani Sau este titlul unei cărți care a devenit bestseller. Dar eu cred că dragostea este altceva. Dragostea nu dispare, dragostea nu ocărăște, nu pizmuiește, dragostea este eternă”.

