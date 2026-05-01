Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București

Romprest Service SA a anunțat, printr-un mesaj public, faptul că va avea loc diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București. Această decizie vine în urma unor datorii care nu au fost achitate de administrația locală. Este o decizie luată drept o „ultimă instanță”.

Reprezentanții au transmis, printr-un comunicat, nu va fi afectată, în schimb, colectarea separată și transportul deșeurilor municipale de la populație și operatori economici, arată Mediafax.

Au fost înregistrate, potrivit datelor, întârzieri de 2.039 de zile la plata facturilor aferente serviciilor de salubrizare stradală din anul 2020. Există datorii de peste 90 de milioane de lei. Acestei sume i se adaugă și penalități.

„Subfinanțarea serviciului public ne obligă să reducem activitatea”, transmite operatorul.

„Operatorul a notificat în repetate rânduri excepția de neexecutare a contractului de către Sectorul 1, acordând termene de grație succesive. Demersul nostru actual privind diminuarea frecvențelor fiind amânat până la pragul critic de suportabilitate financiară și operațională, în pofida subfinanțării evidente a serviciului public delegat și a nechitării creanțelor. Așa după cum a demonstrat până în prezent, prin amânarea măsurilor legale pe care le-am fi putut lua în calitate de creditor, operatorul delegat este pe deplin conștient de importanța asigurării serviciului public. Vom continua să depunem eforturi susținute pentru ca impactul diminuării frecvențelor să fie resimțit cât mai puțin de către cetățeni. Pe perioada în care frecvențele vor fi reduse, facem un apel la toți utilizatorii serviciului să manifeste spirit civic și să nu conducă, prin acțiunile lor, la acumularea de deșeuri abandonate pe domeniul public. Activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale de la utilizatorii casnici și non-casnici nu va fi afectată”, se mai arată în comunicatul Romprest Service SA.

Mesajul transmis de Romprest

„O să fim direcți cu dumneavoastră. Începând de azi, o să observați schimbări pe care nu ni le dorim nici noi: străzi mai puțin curate, coșuri care nu mai sunt golite la fel de des, intervenții întârziate în spațiul public. Important: deșeurile menajere de la populație vor continua să fie ridicate. Nu lăsăm gunoiul să se adune la ușa oamenilor. Reducerile vizează în principal curățenia stradală – acolo unde, din păcate, impactul va fi vizibil. Știm cum arată asta. Știm cât de deranjant e. Și știm că primul gând e: „Romprest nu își mai face treaba.” Dar adevărul e altul. Noi nu ne-am oprit. Oamenii noștri sunt pe teren. Doar că lucrăm cu resurse tot mai limitate, după luni întregi în care serviciile prestate nu au fost plătite. Nu vorbim de o neînțelegere sau de o întârziere administrativă. Vorbim de facturi confirmate, de sume stabilite inclusiv prin hotărâri judecătorești definitive – și, cu toate astea, blocate. Am notificat oficial această situație, inclusiv prin documentul intrat în vigoare astăzi. Am așteptat. Am încercat să ținem totul la nivel normal cât am putut. Dar când plățile sunt amânate la nesfârșit, iar obligațiile legale sunt ignorate, ajungi într-un punct în care nu mai ai cum să susții același nivel de servicii. Și aici trebuie spus un lucru clar: Această situație nu este întâmplătoare. Blocarea plăților nu este un accident. Este o decizie care se repetă, în mod constant. Aparatul financiar al Primăriei, în frunte cu edilul său, sunt responsabilii direcți ai acestei stări de fapt. În timp ce această blocare continuă, cei care ar putea corecta situația – consilierii locali – aleg să nu intervină. Deși ei știu exact realitatea, aleg să tacă. Iar consecințele le vedeți dumneavoastră, în stradă. Adevărul simplu e acesta: nu poți să ții un sector curat dacă serviciile nu sunt plătite. Reducerea activității nu e o alegere. E ultima soluție ca să putem continua, măcar parțial, în aceste condiții. Dacă vedeți mai puțină curățenie pe străzi în perioada următoare, vrem să știți de ce.

Nu pentru că oamenii noștri nu sunt acolo – sunt. Fac în continuare tot ce pot! În momentul în care plățile vor fi deblocate, revenim imediat la normal. Fără discuții inutile și propagandă ieftină. Până atunci, alegem să vă spunem lucrurilor pe nume. Cu speranța că o să reușim să trecem și peste acest haos administrativ", a transmis Romprest pe site-ul oficial.

