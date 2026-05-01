Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR a intrat în vigoare vineri, marcând începutul uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume. Aplicarea provizorie are loc în timp ce legalitatea sa este încă disputată în instanțele europene, potrivit AFP, citată de France24.

Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare

Vineri a început aplicarea acordului comercial semnat în ianuarie între Uniunea Europeană și țările MERCOSUR, după mai bine de 25 de ani de negocieri intermitente. Documentul pune bazele unei zone de liber schimb de amploare globală.

Împreună, cele două blocuri economice reprezintă aproximativ 30% din PIB-ul mondial și peste 700 de milioane de consumatori.

Acordul prevede eliminarea tarifelor pentru peste 90% din comerțul dintre cele două părți.

Acesta favorizează exporturile europene de automobile, vin și brânzeturi, în timp ce facilitează accesul pe piața europeană pentru produse din America de Sud precum carne de vită, carne de pasăre, zahăr, orez, miere și boabe de soia.

Controverse și opoziții în Europa

Acordul a generat dezbateri intense în Europa, France fiind printre principalele state care s-au opus, invocând riscuri pentru fermierii locali.

Franța a încercat, însă fără succes, blocarea acordului, pe seama îngrijorărilor fermierilor francezi care se tem că vor fi subminați de mărfurile mai ieftine provenite din Brazilia, o putere agricolă, și din țările vecine.

În același timp, opoziția Parisului a creat tensiuni cu Germany, stat puternic orientat spre export, generând o divizare între două dintre cele mai influente economii ale UE.

Reacții oficiale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat intrarea în vigoare a acordului:

„Aplicarea provizorie va demonstra beneficiile tangibile ale acordului.”

Von der Leyen a adăugat:

„Începând de acum, tarifele încep să scadă”, iar companiile europene „câștigă acces la piețe noi”.

Pentru a marca momentul, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, António Costa, urmau să poarte discuții online cu liderii statelor MERCOSUR, inclusiv Brazil și Argentina.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a transmis un mesaj de susținere:

„Acest lucru ne consolidează reziliența și comerțul bazat pe norme”, a declarat el pe X.

Context politic și urmări

În ianuarie, Parlamentul European a trimis acordul către cea mai înaltă instanță a UE, în loc să îi acorde aprobarea finală, ceea ce a întârziat procesul de ratificare completă.

În paralel, Uniunea Europeană continuă negocierile pentru extinderea acordurilor comerciale cu alte piețe majore, inclusiv India, Australia și Indonezia.

Recomandarea autorului: