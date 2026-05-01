Ce spune Ilie Bolojan despre demisia din fruntea PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă”

Olga Borșcevschi

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în ceea ce priveşte rămânerea în funcţia de preşedinte al PNL dacă moţiunea de cenzură de săptămâna viitoare va trece, că aceste aspecte vor fi discutate de către liberali, dar a adăugat că nu există niciun fel de probleme de această temă, în condiţiile în care partidul pe care îl conduce are un preşedinte ales prin congres.

Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în Suceava, dacă va mai rămâne președinte al PNL în cazul în care guvernul nu va trece testul moțiunii.

„Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii din partid, dar Partidul Naţional Liberal are un preşedinte ales prin Congres, nu există niciun fel de probleme pe această temă şi atunci când eşti preşedintele PNL, ai o mare responsabilitate pentru că pe această funcţie, de-a lungul istoriei, mai ales a celei în care Partidul Naţional Liberal a făcut ce trebuie pentru ţara asta, au stat nişte oameni care te obligă la un anumit comportament. Şi atunci când intru în clădirea Guvernului şi mă uit în partea dreaptă, unde sunt premierii noştri care au făcut istorie pentru România, îmi dau seama ce responsabilitate mare am cât timp sunt preşedintele acestui partid şi există deci, o decizie, nu există niciun fel de probleme pe această temă”, a declarat Ilie Bolojan.

