Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”

Luiza Dobrescu

Aflat la Suceava, la inaugurarea mai multor obiective de investiţie, Ilie Bolojan a fost întrebat de ziarişti cum vede apelul PSD către liberali să renunţe la susţinerea premierului.

Social democraţii le-au cerut celor de la PNL să voteze moţiunea de cenzură ca să trimită acasă un guvern rigid, în opinia acestora.

Ilie Bolojan vede gestul ca pe o „lipsă de politeţe şi de respect”, mai ales că PNL „nu a cerut niciunui partid cu care a fost în coaliție, să schimbe anumite lucruri”.

„Este o lipsă de politețe și de respect pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid cu care a fost în coaliție, să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane și sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. (…)”.

De asemenea, premierul a explicat şi de ce PNL a ajuns la un procent de 16% în sondaje.

„Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, este din cauză că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei, prin comportamentele pe care le-am tolerat și pe care nu mai trebuie să le acceptăm„, a mai spus Ilie Bolojan, în cadrul conferinţei de la Suceava.

