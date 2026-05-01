Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj pe rețele sociale de Ziua Muncii. Oficialul a subliniat necesitatea unei reforme fiscale care să diminueze presiunea pe salariați. 

Sorin Grindeanu a subliniat că această zi este despre a înțelege neajunsurile românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic incert.

„Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile și demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei. Este despre a înțelege neajunsurile tuturor românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini”, a scris liderul PSD pe Facebook. 

De asemenea, liderul social democraților a făcut un atac la adresa premierului Ilie Bolojan pentru reforma administrației publice. Grindeanu spune că sacrificarea a milioane de angajați este calea unei singure persoane „al cărui cinism este vremelnic”.

„Este despre viziune și recunoașterea unui drum care nu duce nicăieri în această formă. Sacrificarea a milioane de angajați nu este calea social-democraților, ci doar a unei singure persoane al cărui cinism este vremelnic”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În finalul mesajului, oficialul a anunțat o propunere de reformă fiscală. Aceasta vizează reducerea taxării pe muncă și, spune Grindeanu, ar putea diminua presiunea pe salariați.

„Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariați.”

FLASH NEWS Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
15:36
Petrişor Peiu arată spre Ilie Bolojan şi Mugur Isărescu, ca vinovaţi pentru creşterea cursului valutar şi a dobânzilor la împrumuturi, pentru România
FLASH NEWS Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”
15:06
Ilie Bolojan explică de ce PNL a pierdut încrederea românilor: „Nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei”
FLASH NEWS Ce spune Ilie Bolojan despre demisia din fruntea PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă”
14:50
Ce spune Ilie Bolojan despre demisia din fruntea PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă”
Bolojan a fost luat la rost de localnici, la Suceava: „Vă interesează doar politica? Aţi venit doar să trageţi un semnal când partidul are probleme?”
14:11
Bolojan a fost luat la rost de localnici, la Suceava: „Vă interesează doar politica? Aţi venit doar să trageţi un semnal când partidul are probleme?”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță negocieri dacă moțiunea AUR-PSD pică. Premierul caută majoritate pentru actualul guvern
14:10
Ilie Bolojan anunță negocieri dacă moțiunea AUR-PSD pică. Premierul caută majoritate pentru actualul guvern
REACȚIE PSD reacţionează la mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu: „Nu mai aveţi ce negocia. Marţi, 5 mai, veţi pleca acasă”
13:50
PSD reacţionează la mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu: „Nu mai aveţi ce negocia. Marţi, 5 mai, veţi pleca acasă”
Mediafax
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Mediafax
Tentativă de asasinat asupra prințeselor Amalia și Alexia, dejucată în Olanda
Click
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță ninsori ca în mijlocul iernii
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că plantele „țipă” atunci când sunt stresate
FLASH NEWS Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
15:34
Înainte de atentatul asupra lui Trump, agresorul și-a făcut un selfie în camera de hotel cu armele. Era mai bine echipat decât agenții Secret Service
ALERTĂ Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările
15:26
Atenționare MAE pentru românii care merg în Marea Britanie: Nivelul de amenințare a fost ridicat la „Sever”. Care sunt recomandările
TURISM Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee
15:12
Cât costă un porumb fiert pe litoral de 1 Mai 2026. Prețul i-a făcut pe mulți turiști să renunțe la idee
FLASH NEWS Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București
15:06
Romprest anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 din București
ECONOMIE Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice
14:56
Acordul comercial UE-MERCOSUR intră în vigoare, în ciuda controversei și a unei posibile contestări juridice
EXCLUSIV ”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor
14:50
”Nu știm pe ce broaște calcă Nicușor” A făcut președintele pactul cu PSD-AUR? Bușcu: E posibil să binecuvânteze guvernarea lor

