Sorin Grindeanu, mesaj pentru români de 1 Mai. Liderul social democrat își dorește o nouă reformă fiscală. Ce a spus despre premierul Bolojan

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj pe rețele sociale de Ziua Muncii. Oficialul a subliniat necesitatea unei reforme fiscale care să diminueze presiunea pe salariați.

Sorin Grindeanu a subliniat că această zi este despre a înțelege neajunsurile românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic incert.

„Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile și demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei. Este despre a înțelege neajunsurile tuturor românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini”, a scris liderul PSD pe Facebook.

De asemenea, liderul social democraților a făcut un atac la adresa premierului Ilie Bolojan pentru reforma administrației publice. Grindeanu spune că sacrificarea a milioane de angajați este calea unei singure persoane „al cărui cinism este vremelnic”. „Este despre viziune și recunoașterea unui drum care nu duce nicăieri în această formă. Sacrificarea a milioane de angajați nu este calea social-democraților, ci doar a unei singure persoane al cărui cinism este vremelnic”, a mai spus Sorin Grindeanu. În finalul mesajului, oficialul a anunțat o propunere de reformă fiscală. Aceasta vizează reducerea taxării pe muncă și, spune Grindeanu, ar putea diminua presiunea pe salariați.

„Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariați.”

