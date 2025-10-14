George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”

AUR și George Simion vor să strângă semnături ca să desființeze Curtea Constituțională a României. Demersul formațiunii politice a produs reacții în rândul oamenilor din justiție, în contextul în care inițiativa este catalogată drept una „fără nici un fel de justificare juridică și fără vreo finalitate practică”, scrie fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu.

„Demersul este unul politic, iar nu juridic sau constituțional. Este o încercare de valorificare și intrumentalizare în interes propriu a furiei și frustrărilor reale ale oamenilor pe Curte pentru anularea alegerilor în decembrie 2024”, consideră fostul magistrat CSM.

„Este o acțiune politică legitimă, în politică totul e permis, dar fără nici un fel de justificare juridică și fără vreo finalitate practică. Desființarea” CCR presupune modificarea Constituției (art. 142-147), iar modificarea Constituției nu se poate face decât prin adoptarea mai întâi a unei legi de modificare a Constituției în Parlamentul României”, subliniază acesta.

Potrivit magistratului, cei de la AUR nu fac altceva decât să vândă iluzii false unui electorat avid de răzbunare, în urma anulării alegerilor din 2024.

„Problema este că cei cel puțin 500.000 de semnatari care și-ar dori desființarea CCR și modificarea Constituției (ușor de obținut) vor rămâne cu buza umflată. Pentru a se ajunge la desființarea CCR nu e suficient să semneze ei ci mai este obligatoriu ca Parlamentul să voteze asta cu o majoritate de două treimi (310) din numărul total al parlamentarilor (465). Dacă în Parlament nu există un astfel de vot inițiativa se respinge și nu se va ajunge la adevăratul referendum național prin care se poate modifica cu adevărat Constituția. Ca atare, oamenii nu sunt chemați să voteze pentru desființarea CCR sau să modifice ei Constituția (nu e referendum), ci doar să își exprime această dorința. Dorința oamenilor se poate măsura mult mai simplu prin orice sondaj de opinie și, exact ca acesta, nu e suficient pentru a și determina în vreun fel acest deziderat. Rămâne doar un recensământ al dorințelor unui număr de oameni (500.000 sau mai mulți, ori câți or mai semna) și doar atât”, remarcă fostul judecător.

