Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, avertizează că blocajul evaluării cererilor de plată 5 și 6 din PNRR va afecta rectificarea bugetară și bugetul viitor. România riscă să piardă aproximativ 3,4 miliarde de euro din fonduri europene.

Mihai Ghigiu a anunțat că sumele care vor fi suspendate din cererile de plată 5 și 6 din PNRR vor fi comunicate oficial de Comisia Europeană la începutul lunii viitoare. România ar putea pierde temporar accesul la aproximativ 3,4 miliarde de euro. Pe de altă parte, alte circa 3 miliarde ar urma să ajungă în trezoreria statului între Crăciun și Anul Nou.

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„Ne așteptăm ca la începutul lunii decembrie Comisia Europeană să ne comunice oficial sumele care vor fi suspendate ceea ce înseamnă că nu vor putea intra în acest an în bugetul de stat. Vorbim de undeva aproximativ 3,4 miliarde de euro care vor fi suspendate din cererile de plată 5 și 6 urmând ca probabil în perioada între Crăciun și Anul Nou să intre undeva în jur de 3 miliarde de euro”, a spus Ghigiu, la B1 TV.

El a mai avertizat că suspendarea și pierderea unor fonduri din PNRR vor afecta deficitul bugetar și bugetul pentru 2027. România va avea la dispoziție 2 luni pentru a încerca să recupereze banii.

„Pentru suma suspendată vom avea două luni la dispoziție, ca o parte dintre ea să o recuperăm. Acea recuperare se va face în anul următor. În ceea ce privește rectificarea bugetului de stat, a doua rectificarea bugetului de stat, este clar că sumele pierdute din PNRR vor avea un impact asupra deficitului bugetar”, a mai spus ministrul Mihai Ghigiu.

Ghigiu: „Avem o serie de reforme care nu au fost îndeplinite deloc”

Ghigiu a mai menționat că există reforme care nu au fost îndeplinite deloc. De asemenea, suspendarea fondurilor ar putea fi cauzată de neîndeplinirea unor reforme asumate, precum legea salarizării și măsurile de decarbonizare. Acesta a mai menționat și reformele AMEPIP, pentru care România ar putea primi doar o parte din bani.

„Avem o serie de reforme care nu au fost îndeplinite deloc. De la celebra deja legea salarizării până la decarbonizare, aici sunt măsuri pe care statul nu le-a luat vorbind de o pierdere de cel puțin un miliard de euro. Avem alte jaloane care probabil vom primi sume parțiale pentru că nu am îndeplinit cu totul solicitarea Comisiei. Spre exemplu în zona de AMEPIP”, a mai spus ministrul.

Sursa video: B1 TV