Prima pagină » Actualitate » 20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather

20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather

09 ian. 2026, 07:56, Actualitate
20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather

Potrivit meteorologilor Accuweather, vor urma 20 de zile consecutive de ninsoare în mai multe orașe din România. Conform datelor meteo, nopțile vor fi geroase și se vor înregistra temperaturi negative. Vezi mai jos, în articol, prognoza.

Meteorologii Accuweather au anunțat că vor urma zile geroase, cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare. Vor urma 20 de zile consecutive în care se vor înregistra valori termice negative situate între -17 și -3 grade Celsius, pe timpul nopții.

Accuweather: 20 de zile consecutive de ninsoare în orașele montane

Potrivit meteorologilor Accuweather, ninsorile vor fi prezente în mai multe orașe montane, inclusiv în Predeal. În localitățile aflate la altitudini mari, temperaturile vor fi sub pragul de îngheț. Vă reamintim că, momentan, specialiștii în meteorologie au emis o informare meteo care anunță că se înregistrează precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger până pe 10 ianuarie 2026.

Din 11 ianuarie 2026, vremea se va menține foarte rece, mai ales în zonele de la munte.

20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather

Accuweather: 20 de zile cu ninsori în orașele montane din România

  • 11-18 ianuarie 2026, Predeal: va ninge. Temperaturile maxime se vor situa între -12 și 2 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între -17 și -3 grade Celsius.
  • 19-25 ianuarie 2026, Predeal: se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare, la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și -2 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între -3 și -5 grade Celsius.
  • 26-31 ianuarie 2026, Predeal: sunt anunțate ninsori, excepția fiind ultima zi din lună. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi maxime situate între -1 și -3 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între -10 și -6 grade Celsius.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Accuweather

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Extragerea lui Maduro din Venezuela nu a pus în pericol pacea și securitatea internațională
07:30
Valentin Stan: Extragerea lui Maduro din Venezuela nu a pus în pericol pacea și securitatea internațională
ACTUALITATE 9 Ianuarie, calendarul zilei: Jimmy Page împlinește 82 de ani, Cristi Minculescu 67. Se stinge Lia Manoliu
07:15
9 Ianuarie, calendarul zilei: Jimmy Page împlinește 82 de ani, Cristi Minculescu 67. Se stinge Lia Manoliu
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Președinția lui Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria României”
07:00
Ion Cristoiu: „Președinția lui Nicușor Dan este o chestiune unică în istoria României”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Marco Rubio a declarat că știu poziția Rusiei în Venezuela, dar Rusia lucrează cu America
06:30
Valentin Stan: Marco Rubio a declarat că știu poziția Rusiei în Venezuela, dar Rusia lucrează cu America
ACTUALITATE Valentin Stan: Americanii spun că n-au invadat nicio țară, doar au extras un infractor dintr-un loc „neprietenos”
06:00
Valentin Stan: Americanii spun că n-au invadat nicio țară, doar au extras un infractor dintr-un loc „neprietenos”
EXCLUSIV Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
05:30
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Rata șomajului în România a crescut. Câți români nu au loc de muncă?
SPORT Primarul a lămurit de ce Caio Ferreira a plecat de la FC Argeș. „Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos”
07:46
Primarul a lămurit de ce Caio Ferreira a plecat de la FC Argeș. „Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos”
ULTIMA ORĂ Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”
07:34
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”
SPORT CFR l-a SCOS pe Ciprian Deac din lot, dar îi propune un post administrativ
07:23
CFR l-a SCOS pe Ciprian Deac din lot, dar îi propune un post administrativ
ANALIZĂ EXCLUSIV Când poate trece România la euro? Exemplul Bulgariei și Croației. Câștigă sau pierde țara dacă adoptă moneda unică? Economist: Bulgarii vor lua credite de 3 ori mai ieftine ca românii
06:00
Când poate trece România la euro? Exemplul Bulgariei și Croației. Câștigă sau pierde țara dacă adoptă moneda unică? Economist: Bulgarii vor lua credite de 3 ori mai ieftine ca românii
ȘTIINȚĂ Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat
05:50
Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat
DIPLOMAȚIE Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială
05:32
Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială

Cele mai noi

Trimite acest link pe