20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather

Potrivit meteorologilor Accuweather, vor urma 20 de zile consecutive de ninsoare în mai multe orașe din România. Conform datelor meteo, nopțile vor fi geroase și se vor înregistra temperaturi negative. Vezi mai jos, în articol, prognoza.

Meteorologii Accuweather au anunțat că vor urma zile geroase, cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare. Vor urma 20 de zile consecutive în care se vor înregistra valori termice negative situate între -17 și -3 grade Celsius, pe timpul nopții.

Accuweather: 20 de zile consecutive de ninsoare în orașele montane

Potrivit meteorologilor Accuweather, ninsorile vor fi prezente în mai multe orașe montane, inclusiv în Predeal. În localitățile aflate la altitudini mari, temperaturile vor fi sub pragul de îngheț. Vă reamintim că, momentan, specialiștii în meteorologie au emis o informare meteo care anunță că se înregistrează precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger până pe 10 ianuarie 2026.

Din 11 ianuarie 2026, vremea se va menține foarte rece, mai ales în zonele de la munte.

11-18 ianuarie 2026, Predeal: va ninge. Temperaturile maxime se vor situa între -12 și 2 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între -17 și -3 grade Celsius.

19-25 ianuarie 2026, Predeal: se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare, la munte. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și -2 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între -3 și -5 grade Celsius.

26-31 ianuarie 2026, Predeal: sunt anunțate ninsori, excepția fiind ultima zi din lună. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi maxime situate între -1 și -3 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi între -10 și -6 grade Celsius.

Sursă foto: Accuweather