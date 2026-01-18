Ger năprasnic peste Argeş. Serviciul Salvamont atenţionează turiştii: „Nu abordați traseele la peste 1.500 m altitudine”

În perioada 18 – 22 ianuarie, județul Argeș se află sub incidența mai multor atenționări meteorologice Cod Galben, emise de Administrația Națională de Meteorologie. Vor fi temperaturi deosebit de scăzute și episoade de ger, îndeosebi în zona montană și submontană , dar și în restul zonelor.

În tot acest interval, se vor înregistra valori termice foarte scăzute, cu minime ce pot coborî frecvent spre -15°C, iar pe alocuri, pe timpul nopții chiar mai scăzute.

„Dacă mergeți la munte în această perioadă, vă recomandăm să vă echipați corespunzător pentru temperaturi extreme, să evitați expunerea prelungită la frig, să nu abordați traseele la peste 1500m altitudine. Chiar și pe timpul zilei temperaturile vor fi sub media normală, vântul va sufla cu putere fapt ce va îngreuna orientarea, crescând riscul de accidente sau hipotermie”, avertizează Salvamont Argeş.

Salvatorii montani recomandă turiştilor să verifice permanent actualizările meteorologice oficiale și să țină cont de recomandările lor. Aceştia pot fi găsiţi în Bazele Salvamont Argeș din Capra-Transfăgărășan, Nucșoara și Voina, iar în caz de urgență, se poate apela 112 sau DISPECERATUL NAȚIONAL SALVAMONT.

Salvamontiștii Argeșeni sunt gata în orice moment să intervină dacă situația o va impune, chiar și în situații de iarnă severă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

