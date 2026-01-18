Prima pagină » Știri externe » Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!

Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!

18 ian. 2026, 15:33, Știri externe
Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!
Galerie Foto 4

Franța a început oficial pregătirile pentru construcția celui mai mare și mai puternic portavion construit vreodată în Europa. Nava se va numi Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG) și va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle, începând cu anul 2038.

PANG va fi alimentat de energie nucleară și capabilă să transporte zeci de avioane de luptă, drone și elicoptere, având rolul de a proiecta puterea militară a Franței oriunde în lume.

Unde va fi construit

Construcția va avea loc la celebrul șantier naval Saint-Nazaire, unde au fost făcute și alte nave militare și civile ale Franței. Este singurul șantier din țară suficient de mare pentru a asambla o navă de peste 300 de metri lungime. Primele lucrări pentru reactoarele nucleare au început deja, iar corpul navei va intra în construcție propriu-zisă în jurul anului 2031.

Dimensiuni impresionante

Portavionul PANG va depăși ca mărime orice navă militară construită până acum în Europa. Va avea o lungime de peste 310 metri, va cântări peste 78.000 de tone și va putea căra peste 2.000 de militari. Pentru comparație, este aproape la fel de lung ca Turnul Eiffel pus pe orizontală.

Propulsie nucleară

Nava va fi alimentată de două reactoare nucleare de nouă generație, care îi vor permite să navigheze ani întregi fără alimentare, să atingă viteze de peste 27 de noduri (undeva la 50 km/h), și să furnizeze suficientă energie pentru toate sistemele și armele de la bord.

Aviație de ultimă generație la bord

PANG va putea opera aproximativ 60 de aeronave, printre care:

  • avioane de luptă Rafale M și viitorul avion franco-german

  • avioane radar E-2D Hawkeye

  • elicoptere și drone

Lansarea avioanelor se va face cu ajutorul unor catapulte electromagnetice similare celor de pe portavioanele americane, mult mai puternice și mai precise decât sistemele clasice cu abur.

Cost și importanță strategică

Costul total al programului este estimat la 10 miliarde de euro și implică peste 800 de companii franceze din industria navală, nucleară și aerospațială.

Prin acest proiect, Franța își va consolida statutul de singura putere navală din Europa care operează un portavion cu propulsie nucleară, capabil să intervină rapid în orice regiune a globului, fără a depinde de baze terestre.

Intrarea sa în serviciu, prevăzută pentru anul 2038, va marca o nouă eră pentru forțele navale europene și va poziționa Franța în același club select cu Statele Unite în domeniul portavioanelor nucleare de mari dimensiuni.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Germania și Franța se ceartă pe tema achiziționării de arme din SUA printr-un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de UE pentru Ucraina

Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute”

Recomandarea video

Citește și

PORTRET Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion
14:45
Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion
SPECTACULOS Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți
14:09
Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți
CONTROVERSĂ Elveția decide că refugiatul ucrainean cu Porsche trebuie să dea înapoi 67.000 de franci pe care i-a încasat ca ajutor social
12:59
Elveția decide că refugiatul ucrainean cu Porsche trebuie să dea înapoi 67.000 de franci pe care i-a încasat ca ajutor social
LIVE 🚨 Război total între Europa și Trump, pe Groenlanda. Franța îndeamnă UE să activeze cea mai puternică armă comercială împotriva SUA
12:55
🚨 Război total între Europa și Trump, pe Groenlanda. Franța îndeamnă UE să activeze cea mai puternică armă comercială împotriva SUA
CONTROVERSĂ Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin
12:35
Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin
DEZVĂLUIRI Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial
11:36
Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
„Marea Mamă”, figurina din Epoca de Piatră care oferea protecție pentru casele oamenilor
ULTIMA ORĂ Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”
15:34
Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”
ULTIMA ORĂ Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
15:18
Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
ULTIMA ORĂ Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”
15:14
Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”
SĂNĂTATE Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
15:11
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
ULTIMA ORĂ Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere”
15:06
Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere”
SCANDAL Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
15:02
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe