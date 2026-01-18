Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!

Franța a început oficial pregătirile pentru construcția celui mai mare și mai puternic portavion construit vreodată în Europa. Nava se va numi Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG) și va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle, începând cu anul 2038.

PANG va fi alimentat de energie nucleară și capabilă să transporte zeci de avioane de luptă, drone și elicoptere, având rolul de a proiecta puterea militară a Franței oriunde în lume.

Unde va fi construit

Construcția va avea loc la celebrul șantier naval Saint-Nazaire, unde au fost făcute și alte nave militare și civile ale Franței. Este singurul șantier din țară suficient de mare pentru a asambla o navă de peste 300 de metri lungime. Primele lucrări pentru reactoarele nucleare au început deja, iar corpul navei va intra în construcție propriu-zisă în jurul anului 2031.

Dimensiuni impresionante

Portavionul PANG va depăși ca mărime orice navă militară construită până acum în Europa. Va avea o lungime de peste 310 metri, va cântări peste 78.000 de tone și va putea căra peste 2.000 de militari. Pentru comparație, este aproape la fel de lung ca Turnul Eiffel pus pe orizontală.

Propulsie nucleară

Nava va fi alimentată de două reactoare nucleare de nouă generație, care îi vor permite să navigheze ani întregi fără alimentare, să atingă viteze de peste 27 de noduri (undeva la 50 km/h), și să furnizeze suficientă energie pentru toate sistemele și armele de la bord.

Aviație de ultimă generație la bord

PANG va putea opera aproximativ 60 de aeronave, printre care:

avioane de luptă Rafale M și viitorul avion franco-german

avioane radar E-2D Hawkeye

elicoptere și drone

Lansarea avioanelor se va face cu ajutorul unor catapulte electromagnetice similare celor de pe portavioanele americane, mult mai puternice și mai precise decât sistemele clasice cu abur.

Cost și importanță strategică

Costul total al programului este estimat la 10 miliarde de euro și implică peste 800 de companii franceze din industria navală, nucleară și aerospațială.

Prin acest proiect, Franța își va consolida statutul de singura putere navală din Europa care operează un portavion cu propulsie nucleară, capabil să intervină rapid în orice regiune a globului, fără a depinde de baze terestre.

Intrarea sa în serviciu, prevăzută pentru anul 2038, va marca o nouă eră pentru forțele navale europene și va poziționa Franța în același club select cu Statele Unite în domeniul portavioanelor nucleare de mari dimensiuni.

