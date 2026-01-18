O ninsoare de proporții epice a îngropat, la propriu, Peninsula Kamceatka din nord-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declarat stare de urgență după câteva zile de furtuni, cele mai grave din ultimele trei decenii, iar imaginile sunt impresionate.

Rafalele de vânt și acumulările istorice de zăpadă, care au ajuns până la patru metri și chiar mai mult în zonele urbane, au îngropat casele, au forțat desfășurarea Gărzii Naționale și au impus utilizarea vehiculelor oficiale pentru transportul de urgență.

Precipitațiile au fost de o amploare impresionantă , iar în unele cartiere zăpada acumulată a atins mai mulți metri, cu adâncimi izolate care se apropie de doi metri.

Această situație a blocat drumurile de acces, a creat troiene mari de zăpadă și a provocat pagube la numeroase acoperișuri.

Începând de luni, mai multe sisteme de joasă presiune – formate în Marea Ohotsk – au traversat Peninsula Kamceatka și alte regiuni din Extremul Orient al Rusie. S-au înregistrat intensificări majore ale vântului și ninsori record, notează The Moscow Times.

Fenomenul meteorologic extrem, cauzat de un ciclon puternic care a lovit Kamchatka

Cel puțin două persoane au murit în urma ninsorilor. Se pare că cele două victime au fost blocate după ce zăpada a căzut de pe un acoperiș. Magazinele alimentare încep deja să se confrunte cu lipsuri.

Totuși, acest fenomen extrem nu este izolat în Rusia, în acest sezon. Mai multe regiuni ale țării au doborât recordurivechi în ceea ce privește precipitații și acumulăride zăpadă.

Potrivit autorităților, fenomenul meteorologic extrem a fost cauzat de un ciclon puternic care a lovit Kamceatka la începutul acestei săptămâni, aducând vânturi puternice și ninsori record în succesiune rapidă.

În timp ce eforturile de curățenie și de urgență continuă, locuitorii din regiune se pregătesc pentru mai multe zile de vreme severă.

Peninsula Kamceatka se confruntă cu o situație critică. „Apocalipsa zăpezii”

Peninsula Kamceatka se confruntă cu o situație critică după o serie de furtuni intense de zăpadă care au lăsat orașe întregi practic îngropate. Locuitorii din regiune au distribuit imagini șocante pe rețelele de socializare care arată cum încearcă să facă față la ceea ce numesc acum o adevărată „apocalipsă a zăpezii”. În capitala regională, Petropavlovsk-Kamchatsky, consecințele au fost deosebit de grave. Doi bărbați au murit după ce zăpada a căzut de pe acoperișuri, iar autoritățile au declarat pericol de avalanșă. Parterele blocurilor de apartamente și ale caselor private au fost complet îngropate În multe cartiere, parterele blocurilor de apartamente și ale caselor private au fost complet îngropate. Intrările în clădiri au fost blocate, iar mulți locuitori au fost nevoiți să se iasă pe ferestre pentru a-și părăsi locuințele.

În unele locuri, troienele de zăpadă au ajuns până la 3-4 metri înălțime, îngropând complet vehiculele parcate, care au dispărut literalmente sub troiene Ninsoarea abundentă a afectat și traficul. Transportul public a fost parțial suspendat în Petropavlovsk-Kamchatsky, iar autobuzele au fost înlocuite cu vehicule de teren pentru a transporta locuitorii de-a lungul principalelor artere rutiere ale orașului. În plus, unele rapoarte locale indică întreruperi ale aprovizionării cu alimente la magazinele alimentare din zonele rezidențiale.

RECOMANDAREA AUTORULUI: