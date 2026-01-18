Prima pagină » Știri externe » Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți

Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți

Cristian Lisandru
18 ian. 2026, 14:09, Știri externe

O ninsoare de proporții epice a îngropat, la propriu, Peninsula Kamceatka din nord-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declarat stare de urgență după câteva zile de furtuni, cele mai grave din ultimele trei decenii, iar imaginile sunt impresionate.

Rafalele de vânt și acumulările istorice de zăpadă, care au ajuns până la patru metri și chiar mai mult în zonele urbane, au îngropat casele, au forțat desfășurarea Gărzii Naționale și au impus utilizarea vehiculelor oficiale pentru transportul de urgență.

  • Precipitațiile au fost de o amploare impresionantă, iar în unele cartiere zăpada acumulată a atins mai mulți metri, cu adâncimi izolate care se apropie de doi metri.
  • Această situație a blocat drumurile de acces, a creat troiene mari de zăpadă și a provocat pagube la numeroase acoperișuri.

Începând de luni, mai multe sisteme de joasă presiune – formate în Marea Ohotsk – au traversat Peninsula Kamceatka și alte regiuni din Extremul Orient al Rusie. S-au înregistrat intensificări majore ale vântului și ninsori record, notează The Moscow Times.

Fenomenul meteorologic extrem, cauzat de un ciclon puternic care a lovit Kamchatka

Cel puțin două persoane au murit în urma ninsorilor. Se pare că cele două victime au fost blocate după ce zăpada a căzut de pe un acoperiș. Magazinele alimentare încep deja să se confrunte cu lipsuri.

Totuși, acest fenomen extrem nu este izolat în Rusia, în acest sezon. Mai multe regiuni ale țării au doborât recordurivechi în ceea ce privește precipitații și acumulăride zăpadă.

Potrivit autorităților, fenomenul meteorologic extrem a fost cauzat de un ciclon puternic care a lovit Kamceatka la începutul acestei săptămâni, aducând vânturi puternice și ninsori record în succesiune rapidă.

În timp ce eforturile de curățenie și de urgență continuă, locuitorii din regiune se pregătesc pentru mai multe zile de vreme severă.

Peninsula Kamceatka se confruntă cu o situație critică. „Apocalipsa zăpezii”

Peninsula Kamceatka se confruntă cu o situație critică după o serie de furtuni intense de zăpadă care au lăsat orașe întregi practic îngropate.

Locuitorii din regiune au distribuit imagini șocante pe rețelele de socializare care arată cum încearcă să facă față la ceea ce numesc acum o adevărată „apocalipsă a zăpezii”.

În capitala regională, Petropavlovsk-Kamchatsky, consecințele au fost deosebit de grave. Doi bărbați au murit după ce zăpada a căzut de pe acoperișuri, iar autoritățile au declarat pericol de avalanșă.

Parterele blocurilor de apartamente și ale caselor private au fost complet îngropate

În multe cartiere, parterele blocurilor de apartamente și ale caselor private au fost complet îngropate.

  • Intrările în clădiri au fost blocate, iar mulți locuitori au fost nevoiți să se iasă pe ferestre pentru a-și părăsi locuințele.
  • În unele locuri, troienele de zăpadă au ajuns până la 3-4 metri înălțime, îngropând complet vehiculele parcate, care au dispărut literalmente sub troiene

Ninsoarea abundentă a afectat și traficul. Transportul public a fost parțial suspendat în Petropavlovsk-Kamchatsky, iar autobuzele au fost înlocuite cu vehicule de teren pentru a transporta locuitorii de-a lungul principalelor artere rutiere ale orașului.

În plus, unele rapoarte locale indică întreruperi ale aprovizionării cu alimente la magazinele alimentare din zonele rezidențiale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!
15:33
Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!
PORTRET Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion
14:45
Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion
CONTROVERSĂ Elveția decide că refugiatul ucrainean cu Porsche trebuie să dea înapoi 67.000 de franci pe care i-a încasat ca ajutor social
12:59
Elveția decide că refugiatul ucrainean cu Porsche trebuie să dea înapoi 67.000 de franci pe care i-a încasat ca ajutor social
LIVE 🚨 Război total între Europa și Trump, pe Groenlanda. Franța îndeamnă UE să activeze cea mai puternică armă comercială împotriva SUA
12:55
🚨 Război total între Europa și Trump, pe Groenlanda. Franța îndeamnă UE să activeze cea mai puternică armă comercială împotriva SUA
CONTROVERSĂ Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin
12:35
Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin
DEZVĂLUIRI Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial
11:36
Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
„Marea Mamă”, figurina din Epoca de Piatră care oferea protecție pentru casele oamenilor
ULTIMA ORĂ Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”
15:34
Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”
ULTIMA ORĂ Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
15:18
Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
ULTIMA ORĂ Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”
15:14
Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”
SĂNĂTATE Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
15:11
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
ULTIMA ORĂ Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere”
15:06
Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere”
SCANDAL Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
15:02
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe