Scene șocante au avut loc în sediul unei bănci comerciale din Brăila. Unul dintre angajați a vrut să se sinucidă după ce a aflat că va rămâne fără loc de muncă.

Gest șocant în Brăila. Un bărbat a încercat să se sinucidă după ce a aflat că va fi dat afară

Un angajat în vârstă de 48 de ani a recurs la un gest extrem, a pus mâna pe un cuțit și și-a făcut rău cu intenția de a se sinucide.

Colegii săi care au asistat la toată scena au reușit să îl oprească și să sune la 112, imediat s-au deplasat la fața locului mai multe echipaje de intervenție, bărbatul a fost preluat în stare gravă și transportat la spital unde primește îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal în acest caz și fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat în sediul băncii și care au fost motivele care l-au determinat pe angajat să încerce să își pună capăt zilelor.

Apropiații spun că bărbatul se temea că va fi dat afară, că va rămâne șomer, iar asta ar fi fost motivul pentru care ar fi încercat să își pună capăt zilelor chiar în sediul băncii în care lucra.

