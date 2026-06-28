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Gest teribilist pe o șosea din Drobeta Turnu Severin. Un șofer a condus o decapotabilă, ridicat în picioare

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Scene periculoase au fost surprinse sâmbătă seara în Drobeta Turnu Severin, unde șoferul unei mașini decapotabile s-a ridicat în picioare în timp ce autoturismul se afla în mers. Vehiculul a ieșit din banda de circulație, iar conducătorul auto a revenit pe scaun și a frânat în ultimul moment.

Momentul a fost surprins pe un bulevard din municipiu

Potrivit actualmehedinti.ro, incidentul a avut loc sâmbătă seara pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Drobeta Turnu Severin.

Imaginile publicate de sursa citată arată o mașină decapotabilă care circulă pe banda din mijloc a unui bulevard cu trei benzi pe sens. În apropierea unei intersecții în care semafoarele funcționau pe culoarea galben intermitent, persoana aflată la volan se ridică în picioare, lăsând autoturismul să înainteze.

La scurt timp după ce șoferul s-a ridicat de pe scaun, autoturismul și-a schimbat direcția și a ieșit din banda pe care circula.

Observând că nu mai controlează mașina, conducătorul auto s-a așezat din nou la volan și a apăsat frâna, evitând în ultimul moment o situație care putea avea consecințe grave pentru ceilalți participanți la trafic.

Imaginile cu momentul teribilist au fost distribuite în mediul online și au stârnit numeroase reacții.

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