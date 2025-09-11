Prima pagină » Actualitate » Gheorghe Dincă, cerere neobișuită ca să fie eliberat din pușcărie: E stresat

11 sept. 2025, 22:29
Gheorghe Dincă, bărbatul condamnat pentru răpirea și uciderea Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu, a cerut să fie eliberat din pușcărie. Acesta spune că este bolnav și, drept urmare, a cerut să i se dea voie să meargă să se trateze la un spital de stat care să nu aparțină de Administrația Penitenciarelor. Gheorghe Dincă a cerut, de asemenea, să fie trimis acolo fără pază, deoarece, spune el, gardienii îl stresează.

Dispune efectuarea unei expertize medico legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova, având următoarele obiective: dacă persoana condamnată prezintă afecţiuni medicale: dacă afecţiunile constatate nu pot fi tratate în reţeaua sanitară a ANP şi fac imposibilă executarea imediată a pedepsei; dacă afecţiunile constatate nu permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii; se indice locul sau unitatea sanitară din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unde urmează se efectueze tratamentul, in cazul in care boala de care condamnatul suferă nu poate fi tratată in reţeaua A.N.P.;

să se indice perioada recomandată pentru întreruperea executării pedepsei. Dispune ca plata expertizei medico-legală şi a examenelor complementare fie suportată în avans din fondurile Ministerului Justiţiei alocate în acest sens Tribunalului Dolj. Se emite adresă către Penitenciarul Craiova, în vederea prezentării petentuluicondamnat Dincă Gheorghe la Institutul de Medicină Legală Craiova, în vederea expertizării medicale a acestuia şi cu menţiunea de a se depune la dosar toate înscrisurile medicale referitoare la starea de sănătate a petentului” , se arată în decizia instanței.

