Ghinea de la USR spune că Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș. În ce condiții

Senatorul Cristian Ghinea a vorbit, miercuri, într-un podcast, despre un posibil scenariu politic pentru alegerile din 2028, în care Ilie Bolojan ar putea deveni figura centrală a unui nou pol electoral.

Potrivit acestuia, liderul liberal ar putea prelua conducerea REPER și ulterior să formeze o alianță cu USR și alte partide mai mici. În același timp, Ghinea susține că o eventuală îndepărtare a lui Bolojan din PNL i-ar consolida imaginea în rândul electoratului reformist.

„Noi nu-l executăm pe Bolojan”, a spus Ghinea, explicând că tocmai prin „stilul lui căpos”, acesta a început să devină „șeful la reformiști”.

Senatorul a transmis că USR a mers în campanie cu promisiuni de reformă, însă acum reformele sunt asociate cu Bolojan, iar „PNL ia caimacul”. În aceste condiții, partidul ar fi avut două variante: să se distanțeze sau „să-l luăm și mai mult în brațe și asta facem”.

Ghinea de la USR spune că Bolojan ar putea prelua REPER

Ghinea a mai afirmat că USR este „legat” de Bolojan în percepția electoratului, iar acesta este simpatizat de votanții reformiști, motiv pentru care „am intrat pe o pantă care nu poate să ducă decât la o alianță sau o fuziune între USR și aripa Bolojan”.

El a explicat că, dacă Bolojan rămâne la conducerea PNL, „tendința” va fi spre o apropiere între cele două partide. În schimb, „Dacă Bolojan va fi belit în PNL”, spune Ghinea, acesta va rămâne cu imaginea de reformist și va deveni un „vehicul electoral”, „în partea asta a societății care vrea reforme”.

Scenariul REPER și atacul la Nicușor Dan

Senatorul a mai spus că o parte importantă dintre susținătorii lui Bolojan provin din zona USR: „O bună parte dintre ăia care au încredere în Bolojan sunt USR-iști”, a spus el. În acest context, dacă liberalii îl înlătură din funcție, acesta „poate merge la REPER – partid fără lider în acest moment – și vom face o alianță/fuziune cu vehiculul Bolojan”.

Ghinea a comentat și numirile făcute în fruntea parchetelor, afirmând că „Nicușor Dan ne-a prezentat un c***t pe post de mandarină” și că USR trebuie să decidă dacă rămâne într-o zonă de stagnare sau construiește „un nou pol cu Bolojan”.

El a mai menționat și varianta ca liderul liberal să revină la Oradea, precizând că toate aceste declarații sunt făcute în nume personal și nu reprezintă o poziție oficială a partidului.

