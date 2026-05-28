SUA și Iran au reluat atacurile. Au fost auzite explozii în Strâmtoarea Ormuz

Potrivit agenției de presă Tasnim, sistemul de apărare anti-aerian al Iranului a interceptat o dronă americană lângă Bushehr.

Mai multe rapoarte indică că au fost auzite focuri de armă lângă Bandar Abbas și Strâmtoarea Ormuz.

Navele iraniene au început să tragă focuri de avertisment către navele SUA.

Memorandumul de înțelegere ar putea fi compromis

Presa de stat iraniană a relatat că SUA și Iran nu au ajuns la un acord. Discuțiile pentru memorandumul de înțelegere ar putea fi compromise.

Agenția Fars News, afiliată cu Gărzile Revoluționare Iraniene, a transmis:

„În urmă cu câteva minute, forțele armate ale Iranului au lansat rachete din regiunile sudice ale țării către ținte specifice. Ținta exactă a acestor rachete nu este încă cunoscută, dar unele surse raportează posibilitatea unui conflict pe apele Golfului Persic. Unele zone din mass-media au raportat explozii în provinciile Bushehr și Hormozgan”.

Și agenția de știri Mehr a relatat că forțele armate iraniene au lansat focuri de avertizare spre patru nave care ar fi pătruns ilegal în apropierea strâmtorii Ormuz.

