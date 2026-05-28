Noua lege a salarizării riscă să prăbușească sistemul medical. Fostul ministru al Sănătății: „Mi se pare periculoasă această legislație”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat noua lege a salarizării, într-o intervenție la B1TV, după ce sute de sindicaliști din Sănătate, și nu numai, au protestat joi în fața Ministerului Muncii. Acesta precizează că noul proiect prezentat de ministrul interimar Dragoș Pîslaru nu respectă reformele începute de Rogobete, de la preluarea mandatului.

Alexandru Rogobete a precizat că noua grilă de salarizare, propusă de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, este „periculoasă”, întrucât ar putea să genereze efecte dezastruoase asupra personalului medical. Fostul oficial a dat exemplul unui medic anestezist la Terapie Intensivă care, în baza noii legi, ar putea avea un salariu mai mic cu până la 2000 de lei.

„Mi se pare periculoasă noua formă a legislației. Noi am făcut niște calcule simple. Vă dau un exemplu: un medic primar de anestezie-Terapie Intensivă poate pierde până la 2.000 lei”, a declarat Rogobete.

„Voi avea o întâlnire la Parlament cu reprezentanții sindicatelor din sănătate”

Acesta a precizat că dialogul avut azi cu sindicaliștii, va fi urmat de o întâlnire cu reprezentanții din domeniul Sănătății, programată pentru săptămâna viitoare, la Parlament.

„Am discutat cu reprezentanții sindicatelor astăzi. Săptămâna viitoare, voi avea o întâlnire mai extinsă, la Parlament cu reprezentanții sindicatelor din sănătate și cu profesioniști din sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Legea salarizării propusă de Dragoș Pîslaru favorizează demnitarii

Legea Salarizării, un jalon din PNRR, a fost practic schimbată de ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru. Conform documentelor intrate în posesia Gândul, este vorba de grilele de salarizare. La articularea proiectului inițial de lege, arată datele, aparatul ministrului Florin Manole a indicat coeficienții de calcul pentru salariile publice, într-o anexă.

În prezentarea făcută de ministrul interimar Dragoș Pîslaru, coeficienții din legea salarizării au fost schimbați. Nu este clar, însă, dacă un guvern demis poate schimba anexele legilor. Unii demnitari să aibă, în noua lege, salarii mai mari cu peste 2.000 de lei, față de proiectul de lege făcut de Manole.

