Invenția care a stârnit un val de reacții negative. Doi austrieci au inventat costumul cu țepi metalici pentru apărarea oilor de lupi

Un fermier și un inventator din Austria au făcut publică invenția care ar putea rezolva o problemă veche care le dă bătăi de cap oierilor de 11.000 de ani.

Cei doi au proiectat o armură cu țepi metalici pentru a apăra oile de atacurile lupilor.

Inventatorul în vârstă de 72 de ani a declarat, potrivit Wochenblatt, că a lucrat mulți ani pentru a dezvolta costumul protector.

Inventatorul, acuzat că încalcă drepturile animalelor

Reacțiile din mediul online au fost diverse: mulți internauți au fost amuzați și uimiți în același, timp, iar alții i-au criticat dur. O organizație pentru protecția animalelor a solicitat verificarea efectelor negative ale costumului asupra oilor și chiar interzicerea purtării acestuia dacă provoacă suferință animalelor.

Pe numele fermierului și a inventatorului au fost depuse plângeri, fiind acuzați pentru încălcarea legislației privind bunăstarea animalelor și a prevederilor pentru creșterea animalelor. Pe de altă parte, cazul din Austria a reaprins dezbaterea privind protejarea turmelor de oi, dar și modalitățile pentru a menține un echilibru între interesele crescătorilor de animale și conservarea faunei sălbatice.

Problema lupilor din Austria

Uciderea de lupi fără autorizație este interzisă în Austria în afara sezonului de vânătoare , prădătorii fiind pe lista speciilor protejate, potrivit Directivei Habitatelor UE.

În unele regiuni austriece, este permisă uciderea numai a lupilor agresivi care se apropie periculos de turme și gospodării.

Populația lupilor în Austria este în creștere alarmantă (la fel ca problema urșilor din România), devenind din 2022 o problemă care a polarizat societarea.