Gigantul italian Moncler, cunoscut la nivel mondial pentru gecile de lux care ajung să coste 2.000–3.000 de euro, pregătește o extindere majoră a operațiunilor din România, notează Ziarul Financiar.

Compania intenționează să aproape tripleze suprafața destinată producției și depozitării la fabrica din Bacău. Proiectul nu se limitează însă la dezvoltarea industrială: italienii vor să construiască și locuințe pentru angajați, precum și o nouă grădiniță pentru copiii acestora.

În total, proiectul se întinde pe o supra­faţă de peste 85.000 mp, din care aproape jumătate va fi alocată pentru producţie şi depozitare. Vor fi dezvoltate şi locuinţe colective pe 15.000 mp, regimul construcţiei fiind subsol – parter – şapte etaje, arată avizul de oportunitate din aprilie 2026.

Inițiativa vine în contextul în care o mare parte dintre salariații fabricii locuiesc în afara municipiului Bacău și sunt nevoiți să facă zilnic naveta.

Aproape 70% dintre cei 2.200 de angajați fac naveta

Moncler are în prezent aproximativ 2.200 de angajați la fabrica din Bacău, iar aproape 70% dintre aceștia fac naveta pentru a ajunge la locul de muncă. Dezvoltarea unor locuințe în apropierea unității industriale ar putea reduce dificultățile legate de transport și ar putea contribui la atragerea și păstrarea personalului.

Pe lângă spațiile rezidențiale, compania intenționează să construiască și o nouă grădiniță pentru copiii angajaților.

Moncler produce în România din 2015

Grupul italian și-a început activitatea directă de producție în România în anul 2015, iar un an mai târziu și-a mutat operațiunile în actuala locație din Bacău. Fabrica a trecut deja printr-un proces de extindere în 2022, când compania a investit în creșterea capacității de producție și în dezvoltarea infrastructurii destinate angajaților.

Moncler este unul dintre brandurile internaționale de referință în segmentul vestimentației de lux, fiind cunoscut în special pentru gecile sale de iarnă, ale căror prețuri pot ajunge la câteva mii de euro.